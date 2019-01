Africa Eco Race 2019 | Alessandro Botturi si aggiudica l’ottava tappa e allunga in testa!

VIDEO Terribile incidente all’Africa Eco Race - carambola pazzesca sulla linea del traguardo : Terribile incidente sulla linea del traguardo della settima tappa dell’Africa Eco Race, prestigioso rally che si sta disputando nel Continente Nero. I francesi Dominique Laure/Christophe Crespo e i russi Sergey Kuprianov/Aleksandr Kuprianov si sono scontrati con le loro vetture generando una carambola pazzesca. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Di seguito il VIDEO. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Africa Eco Race 2019 - Simone Agazzi vince la settima tappa! Alessandro Botturi in testa alla generale : Dopo la cancellazione della sesta frazione a causa del forte vento che ha impedito agli elicotteri di mettersi in volo, oggi è ripartita la Africa Eco Race 2019 con la settima tappa. Il celebre rally che si sta disputando nel Continente Nero ha affrontato l’insidiosa Chami-Gare du Nord-Chami, 480 chilometri con due cordoni di dune impegnative e una navigazione al limite. A imporsi è stato uno straordinario Simone Agazzi che si è così ...

Liverpool - Salah vince il Pallone d'oro Africano per il secondo anno di fila : Mohamed Salah è stato eletto miglior giocatore africano del 2018 . Per l'attaccante egiziano del Liverpool è la seconda vittoria consecutiva. La miglior donna è la sudafricana Chrestinah Thembi ...

Africa Eco Race 2019 - annullata la sesta prova a causa del vento : Alessandro Botturi sempre in testa : Oggi non si è disputata la sesta tappa dell’Africa Eco Race 2019, prestigioso rally che si sta svolgendo nel Continente Nero. La prima speciale in Mauritania, infatti, non si è potuta correre a causa del vento che ha impedito agli elicotteri di mettersi in volo. Senza la possibilità di assicurare assistenza medica, la prova è stata naturalmente annullata. Domani è in programma la Chami-Gare du Nord-Chami che però non sarà più marathon ...

"Salviniani pecore beote". Il post di MamAfrica scatena gli insulti sul ministro : L'occasione per redigere il post contro Matteo Salvini è lo scatto che immortala il momento in cui, a Teramo, un vu cumprà viene allontanato dal ministro dell'Interno intento a scattare selfie con fan ed elettori. A redigerlo è la pagina Facebook "MamAfrica" lo scorso 6 gennaio. "In uno scatto di ieri - si legge - la sintesi perfetta del nostro Paese. Il povero con lo sguardo impaurito, il prepotente che lo schernisce e le pecore beote che ...

Africa Eco Race - annullata la tappa Dakhla-Chami : Niente gara ieri all' Africa Eco Race : la ss6 della tappa Dakhla-Chami è stata annullata per il troppo vento. Gli elicotteri non si sono potuti alzare e garantire così la necessaria sicurezza ai ...

Vento all'Africa Eco Race : cancellata la sesta frazione : Il Vento forte del Marocco alla partenza di Dakhla non ha consentito agli elicotteri della sicurezza dell'Africa Eco Race 2019 di levarsi in volo e di conseguenza la prova speciale del 7 gennaio, la ...

Africa Eco Race 2019 : Alessandro Botturi in testa tra le moto - oggi giorno di riposo : E sono tre su cinque: Alessandro Botturi mette a segno la terza vittoria di tappa in cinque frazioni e chiude in testa la prima parte dell’Africa Eco Race, che oggi osserva un giorno di riposo. Nella graduatoria riservata alle moto il bresciano vanta un confortante margine sul primo degli inseguitori, il norvegese Pal Anders Ullevalseter, che al momento paga 7’16” dall’azzurro. Altri tre italiani in top ten: quarto ...

Africa Eco Race - Botturi chiude al comando la prima settimana : Con la quinta tappa dell'Africa Eco Race va in archivio la prima parte del rally Africano. Alessandro Botturi chiude al comando con un'altra vittoria parziale, la terza, in una speciale velocissima: ...

Africa Eco Race 2019 - Alessandro Botturi rimane in testa : cinque minuti di vantaggio su Ullevalseter : Alessandro Botturi si conferma in testa alla classifica generale dell’Africa Eco Race, il prestigioso rally raid che si sta disputando nel Continente Nero. Il pilota bresciano conserva 5’08” di vantaggio su Pal Anders Ullevalseter al termine della quarta tappa, 493 km durissimi da Assa a Fort Chacal. Il norvegese ha raggiunto l’italiano al rifornimento, poi ha dettato il ritmo e ha chiuso con 1’59” di margine ...

Africa Eco Race - staffetta Botturi-Ullevalseter : La speciale più lunga dell'Africa Eco Race , 493km, non ha cambiato i valori in campo: anzi, ancora di più ha sottolineato che questa è una gara tra Alessandro Botturi e Pal Anders Ullevalseter. Nella ...

Africa Eco Race - Botturi controlla : Se Ullevalseter chiama, Botturi risponde Dopo la vittoria nella seconda tappa per il norvegese, il pilota di Lumezzane ha risposto nella terza, incrementando anche di un minuto il vantaggio in ...

Rally - Africa Eco Race 2019 : Alessandro Botturi aumenta il vantaggio dopo la terza tappa - Simone Agazzi cade ma resta terzo : La terza tappa della Africa Eco Race 2019 ha visto ancora grande protagonista Alessandro Botturi. Il pilota bresciano della Yamaha ha fatto la differenza negli oltre 400 km di gara da Agdal ad Assa, su un percorso sassoso e molto impegnativo, riuscendo a rifilare un distacco di 2’38” al norvegese Pal Anders Ullevalseter (Ktm). Botturi va così a rafforzare ulteriormente la sua leadership in classifica generale, portando a 7’07” il vantaggio nei ...

Africa Eco Race - Botturi mantiene il comando : Molto bene le moto, più difficile la gara di auto e side by side La seconda tappa dell'Africa Eco Race conferma le sensazioni del primo stage: ci regala un Botturi attento e preciso, ma anche un ...