Addio al megadirettore galattico di Fantozzi, Paolo Paoloni

: 'Posso aspettare......io' Addio a Paolo Paoloni, il Megadirettore Galattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam… - CriMilitello : 'Posso aspettare......io' Addio a Paolo Paoloni, il Megadirettore Galattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam… - WeCinema : Addio a #PaoloPaoloni, il 'megadirettore galattico' della saga letteraria e cinematografica #Fantozzi, nella sua ca… - Adnkronos : Addio a Paolo #Paoloni, il megadirettore galattico di #Fantozzi -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Aveva 89 anni e tutti lo ricordano come l’unico megadirettore della storia del cinema.Paolini ci dice così, restando nella nostra memoria per la sua interpretazione deldi. Non sono ancora conosciute le dinamiche della sua scomparsa, ma su Facebook leggiamo l’ni da parte del suo amico e collega, Domenico Fortunato:“Oggi ci ha lasciatini.è stato uno dei primi attori che conobbi più di trenta anni fa quando arrivai a Roma. nella sala prove, mi sedevo lontano dagli attori ed assistevo in silenzio ascoltando ogni battuta ed ogni respiro. Ho visto tanti suoi spettacoli.era un grande attore ed un uomo squisito, di rara educazione e con una eleganza ed una misura in scena che lo rendevano un attore britannico. Grazie, la terra ti sia lieve”.La storia di...