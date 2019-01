Activision Blizzard | nominati tre nuovi presidenti

Activision Blizzard : un altro importante dirigente lascia la compagnia : Poche ore dopo il licenziamento dell'ex CFO Spencer Neumann, Amrita Ahuja, un altro dirigente di Activision Blizzard, ha deciso di lasciare la compagnia.Come riporta Comicbook, il dipendente, che ha servito Activision Blizzard per oltre otto anni, entrerà in Square. No, non Square Enix, ma Square, Inc., una società specializzata in servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili.Square, Inc. lo ha confermato in un comunicato ...

Il CFO di Activision Blizzard è stato licenziato e potrebbe entrare in Netflix : Activision Blizzard ( compagnia dietro ad importanti IP del calibro di Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e Diablo) ha deciso di iniziare il nuovo anno licenziando una delle figure più importanti all'interno dell'azienda. E' stato infatti annunciato che il chief financial officer Spencer Neumann non sarà più legato alla compagnia. Come riporta Gamespot, Activision Blizzard ha affermato che le cause dietro al licenziamento non sono ...

Heroes of the Storm in parte "abbandonato" da Blizzard? Activision vorrebbe tagliare i costi e il lancio di più giochi : Heroes of the Storm è un titolo che ha saputo raccogliere diversi appassionati del panorama MOBA e che nonostante colossi come League of Legends e DOTA 2 può contare su una community piuttosto appassionata. L'annuncio di Blizzard è quindi almeno in parte negativo per molti fan ma non è di certo una vera e propria sorpresa.Come riportato da IGN, il presidente di Blizzard, J. Allen Brack e il Chief Development Officer, Ray Gresko hanno confermato ...

Un report svela preoccupazione all'interno di Blizzard riguardo la collaborazione con Activision : Come segnala Eurogamer.net, un nuovo report ha rivelato una crescente preoccupazione all'interno di Blizzard sulla sua relazione con il proprietario Activision.Un articolo dettagliato di Kotaku rivela il modo in cui Blizzard, che tradizionalmente ha operato separatamente in Activision, si è "intrecciata" di più con il suo sovrintendente aziendale negli ultimi tempi.Questa preoccupazione ruota intorno a una nuova spinta a ridurre i costi in ...