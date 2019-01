Accadde oggi | 10 gennaio 1960 | la prima puntata di Tutto il calcio minuto per minuto

Accadde oggi - 9 gennaio 1900 : nasce la Lazio : La Società Sportiva Lazio S.p.A. (nota anche come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio) è una società polisportiva italiana nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Fu fondata a Roma, il 9 gennaio 1900. La Lazio è presente dal 6 maggio 1998 alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Small Cap: è stata la prima società calcistica italiana a quotarsi in Borsa dove sono state successivamente ammesse anche la sua concittadina ...

Accadde oggi : il 9 gennaio 1878 muore Vittorio Emanuele II : Vittorio Emanuele II sale al trono del Piemonte nel 1849 per l’abdicazione del padre Carlo Alberto a seguito della sconfitta di Novara. Fu il “Re galantuomo” dell’Unità d’Italia, completata nel 1870 con la presa di Roma. Vedovo di Maria Adelaide d’Asburgo, morta nel 1855 dopo avergli dato otto figli, sposò nel 1869 la “Bella Rosina”, Rosa Vercellana Guerrieri, una popolana che lo rese ancora ...

Accadde oggi : l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia : Il mercante Veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina. Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou ...

Accadde oggi : nel 1785 la prima traversata in volo della Manica : Era il 7 gennaio di 231 anni fa quando Jean Pierre Blanchard e John Jeffreis, con un pallone aerostatico, hanno sorvolato il mare da Dover, in Inghilterra, a Calais, in Francia. Già prima di loro, sempre nel 1785, il francese Il Pilâtre de Roziera aveva tentato di portare a termine l’impresa della traversata della Manica in mongolfiera, ma l’apparecchio esplose in volo dopo nemmeno 30 minuti dalla partenza. In seguito quella fascia di mare che ...

Accadde oggi : nel 1610 Galileo scopre tre lune di Giove : Galileo Galileo, artefice di diverse scoperte che hanno segnato le epoche successive alla sua, giungendo fino alla nostra, osservò per la prima volta Callisto, Europe e Io, i tre più grandi satelliti di Giove, proprio il 7 gennaio 1610. Li chiamò Astri Medicei e la sua grande scoperta divenne la base fertile per la teoria copernicana. Osservandoli, ormai 409 anni fa, lo scienziato italiano concluse che erano in orbita intorno al pianeta, proprio ...

Accadde oggi : il 7 gennaio 1797 viene adottato il Tricolore : La bandiera Tricolore venne adottata per la prima volta come simbolo della repubblica Cispadana il 7 gennaio 1797, su proposta di Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Successivamente i Savoia inserirono il loro stemma al centro della banda bianca e in seguito il Tricolore fu confermato con l’avvento della Repubblica nel 1946. L'articolo Accadde oggi: il 7 gennaio ...

Accadde oggi - 7 gennaio 2001 : Edmundo approda al Napoli : Nel gennaio 2001 il Napoli riporta Edmundo in Italia, era esattamente il 7 gennaio. Si infortuna nella gara d’esordio contro l’Udinese (stop che lo terrà fuori per un po’ di gare): complessivamente disputerà 17 partite segnando 4 reti. A fine stagione la squadra retrocede in Serie B ed Edmundo accetta l’offerta della “J-League”, indossando la maglia dei Tokyo Verdy (con cui torna a segnare con regolarità ...

Accadde oggi - 6 gennaio 2005 : Di Canio grande protagonista nel derby : Di Canio torna alla Lazio per la stagione 2004-2005 giocando una prima parte di stagione con mister Domenico Caso in panchina; in questo periodo segnerà quattro reti. Caso viene poi esonerato e sostituito da Giuseppe Papadopulo, a causa della infelice posizione in classifica dei biancocelesti nonché dei suoi problemi con lo stesso Di Canio. Il calciatore termina il campionato con uno score di 23 presenze, 6 gol e una stagione che verrà ...

Accadde oggi - 5 gennaio 1997 : rete incredibile in rovesciata di Djorkaeff : Youri Raffi Djorkaeff (Lione, 9 marzo 1968) è un ex calciatore francese, di ruolo centrocampista o attaccante. È stato campione del mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 2000 con la nazionale francese. Dapprima vicino al Barcellona dietro interessamento di Johan Cruijff, nell’estate del 1996 passò all’Inter per 7,5 miliardi di lire. Disputò un’ottima stagione, producendosi in giocate di alto profilo: su tutte, la ...

Accadde oggi - 4 gennaio 2007 : muore Sandro Salvadore : Sandro Salvadore è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore. Già due volte campione d’Italia con la maglia del Milan, divenne in seguito un «simbolo» della Juventus, club con cui vinse altri tre scudetti e di cui fu capitano; ruolo, quest’ultimo, ricoperto anche nella nazionale italiana, con la quale diventò campione d’Europa nel 1968. L’ultima apparizione pubblica fu a Torino, il 1º ...

Accadde oggi - 31 dicembre 1988 : per l’ultima volta la Serie A scende in campo a San Silvestro : Continua l’appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, quella del 31 dicembre 1988 è una data infatti da ricordare per gli amanti del mondo del pallone: l’ultima volta in cui la Serie A va in scena nella giornata di San Silvestro. In quella data tante le partite in programma, il derby della Mole, vinto dalla Juventus di Dino Zoff per 1-0 grazie a una rete di Altobelli. Successo per 3-0 dell’Inter di ...

Accadde oggi : il 31 dicembre 1895 la scoperta dei raggi X : Un professore di fisica, insegnante all’università tedesca di Wurzburg, Wilhelm Conrad Röntgen, la sera del 31 dicembre 1895 riuscì a fotografare una mano utilizzando un apparecchio di sua invenzione: tale avvenimento viene considerato la scoperta dei raggi X, cosa che gli fruttò nel 1901 il primo Nobel per la Fisica. L'articolo Accadde oggi: il 31 dicembre 1895 la scoperta dei raggi X sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - 30 dicembre 1986 : Ihor Bjelanov vince a sorpresa il Pallone d’oro : Ihor Ivanovyc Bjelanov è un ex calciatore sovietico, dal 1991 ucraino. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di Dinamo Kiev e Borussia Mönchengladbach: in patria ha vinto tutto, conquistando la Coppa delle Coppe 1985-1986, di cui è miglior marcatore a pari merito con i suoi compagni Zavarov e Blochin e col tedesco Lippmann. In quest’annata, sale alla ribalta internazionale, segnando una tripletta ai Mondiali messicani contro ...