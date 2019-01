A 79 anni con 350 euro al mese | mangio una volta al giorno | “La triste storia di Carla

'Se Salvini è un suo fan - non potrà fare grandi danni'. De André secondo De André : 'Credo che il fatto che il mondo sia impazzito è perché abbiamo scelto il capitalismo, il consumismo come dogma - dice Cristiano De André - oggi non puoi scegliere. Il capitalismo ci ha allontanato ...

Falsa accusa terrorismo al ghanese - condanna a 9 anni per tre carabinieri : Nove anni di carcere a testa: è la condanna disposta dal giudice per le indagini preliminari Santoro, del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di tre carabinieri , sospesi dal servizio, che ...

Tina Cipollari stufa di Gianni Sperti : è scontro a Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari contro Gianni Sperti Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato un incredibile scontro tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ha fatto davvero molto parlare i telespettatori. Cosa è successo? L’opinionista ha criticato duramente la tronista Teresa. E poco dopo ha abbandonato polemicamente lo studio del programma. A quel ...

Gli utenti con più di 65 anni sono quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Francesca Piccinini compie 40 anni/ La Campionessa di volley ancora al top : con Novara Champions e Campionato : Francesca Piccinini compie 40 anni: tanti auguri alla schiacciatrice sempre al top del volley italiano. Con Novara si punta a Campionato e Champions.

Fabrizio De Andrè/ Vent'anni dalla morte : 'una piazza col suo nome'. Omaggio con Parole e musica di un poeta : Fabrizio De André è scomparso l'11 gennaio 1999, cade in questi giorni il ventesimo anniversario della morte: ecco chi era

Pasquale Locatelli - annullata condanna a 26 anni/ Re dei narcos va scarcerato per "un difetto di notifica" : Pasquale Locatelli, annullata condanna definitiva a 26 anni: il re dei narcos va scarcerato per "un difetto di notifica". Le ultime notizie

Álvaro Brechner racconta una scena di Una notte di 12 anni : “In questa sequenza prigioniero e aguzzino stringono un legame attraverso la poesia, anche se si trovano in situazioni opposte”, spiega il regista uruguaiano. Leggi

Videochat con due bimbi di 10 anni : mamme denunciano pedofilo alla polizia : A Cagliari in manette un uomo di 28 anni: chiedeva in chat foto e video di parti intime a bambini. Sono almeno tre i casi su...

Nunzia morta a 24 anni in circostanze sospette : 28 ore prima qualcuno aveva chiuso il suo conto : Si indaga per 'morte come conseguenza di un altro reato' nel caso di Nunzia Colurciello, la barista di 24 anni deceduta in circostanze sospette in casa di un'amica lo scorso ottobre. Due giorni prima della morte qualcuno aveva chiuso inaspettatamente il suo conto bancario. I genitori denunciano: "Raggirata in una truffa, indagate".Continua a leggere

Belen Rodriguez - incidente hot : scatenata nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Lutto a Mestrino - Chiara muore a 27 anni sconfitta dal cancro : “Lascerà un vuoto profondo” : È morta a soli 27 anni per un tumore Chiara Cappellaro, amata da tutti a Mestrino per il suo impegno a favore dei giovani dell'Azione Cattolica della parrocchia di San Bartolomeo. Solo un anno fa i primi malesseri, poi gli accertamenti e la diagnosi di cancro. "È stata una grande guida per i ragazzi e anche una grande testimonianza nella sua malattia".Continua a leggere

Gessica Notaro - la foto choc a due anni esatti dall’aggressione con acido : il volto è devastato : Il volto completamente sfigurato, ma la voglia di non mollare mai: dalle apparizioni in tv per denunciare la violenza sulle donne alla partecipazione in show come Ballando con le stelle. Gessica ha dimostrato ancora una volta il suo coraggio, pubblicando su Instagram e Facebook, uno dei primi scatti in quelle tragiche ore del 10 gennaio 2017.Continua a leggere