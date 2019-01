Whatsapp | rispondi a tre domande e vinci un buono da 150 euro in un famoso supermercato?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Non si vincono 150con la Conad. Soprattutto, non si vince nessunspesa rispondendo alle treche stanno circolando nelle ultime ore su. È l’ennesima bufala sotto forma di catena di sant’Antonio che sta inondando l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Cambia l’anno ma non le truffe: nel mare profondo e sconfinato digli hacker hanno di nuovo lanciato l’esca che, ancora una volta, ha le sembianze e il nome della Conad, una delle più grandi catene di supermercati italiani.Facendo rimbalzare messaggi ingannevoli da uno smartphone all’altro, i ladri digitali invitano gli utenti a cliccare su offerte clickbait e ad aprire pagine fasulle per impossessarsi di informazioni personali e sensibili. Il messaggio cita un presunto regalo che Conad avrebbe deciso di offrire ai propri clienti per festeggiare il 30esimo compleanno. Il telefono suona e ...