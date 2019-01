Volantini antisemiti a Roma | Lerner | Si sputa sugli ebrei per giustificare il

huffingtonpost

: Vergogna ultrà a #Roma: volantini antisemiti in città #Lazio #Napoli #Israele - Gazzetta_it : Vergogna ultrà a #Roma: volantini antisemiti in città #Lazio #Napoli #Israele - fattoquotidiano : Roma, volantini antisemiti sui muri della città: firmati da ultras giallorossi - SkyTG24 : Roma, volantini antisemiti contro Lazio e Napoli: indagini in corso -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Voltantiniaffissi nella notte a, tra Prati e Balduina. "Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde", è la scritta. I, secondo quanto si apprende, sarebbero stati distribuiti nella notte in concomitanza con i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio. Isarebbero firmati da un gruppo di ultras giallorossi, Balduina, e sono stati distribuiti in Prati, dove si sono verificati i disordini in occasione dei festeggiamenti per la Lazio, e al quartiere Flaminio.Il presidente della Camera, Roberto Fico, condanna il gesto: "Quando il tifo diventa violenza, razzismo esmo è una sconfitta per tutti. Sia quando succede negli stadi sia quando accade fuori. Gli episodi di queste ore che riguardano una parte del tifo organizzato sono davvero preoccupanti e impongono a tutti noi una riflessione". Il presidente del ...