Voglio evitarvi kamikaze in Italia | parla pentito Jihad

Terrorismo : pentito Jihad - Voglio evitarvi kamikaze in Italia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Vi sto raccontando quello che so perché voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia". Ecco quanto dice il 'pentito' della Jihad che da qualche tempo collabora con i magistrati e che ha permesso di fare luce su una tratta di migranti dalla Tunisia.