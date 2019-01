Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA FINO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; INFINE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE PISANA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CHIUSA PER INCIDENTE LA RAMPA IN USCITA DELLO SVINCOLO PONTINA IN DIREZIONE LATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE AURELIA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE AURELIA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PISANA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENSTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE OSTIENSE ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USITE CASAL DEL MARMO E PISANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI SONO LA VIA COLOMBO QUI CODE TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DIACILIA, IN DIREZIONE OSTIA E LA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SUL ...