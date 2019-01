Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI SONO LA VIA COLOMBO QUI CODE TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DIACILIA, IN DIREZIONE OSTIA E LA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 11.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL G.R.A. ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA VIA APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE Roma CENTRO. CODE PER LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO DALLA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 10.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE LUNGO L’ANELLO DEL G.R.A. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE Roma CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO. CODE PER LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 9.35 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA TIBURTINA, E TRA LA VIA PONTINA E LA Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, A RIDOSSO DELLA VIA AURELIA E TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 9.05 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA TIBURTINA, TRA CASILINA ED APPIA E TRA LA VIA PONTINA E LA Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA AURELIA E VIA OSTIENSE. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.35 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANEGNZIALE EST IN DIREZIONE Roma CENTRO. TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA TIBURTINA E TRA CASILINA ED APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.05 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE Roma CENTRO. PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DA VIA NOMENTANA ALLA A24 E TRA CASILINA ED APPIA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA Roma FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 7.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI URBANI. VISTE LE BASSE TEMPERATURE E LA POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO SU STRADA RACCOMANDIAMO COME SEMPRE DI MODERARE LA VELOCITA’, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA E QUINDI MASSIMA ATTENZIONE NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E APPIA; CODE INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA; CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...