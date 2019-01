Vento forte in Sardegna | pala eolica fuori controllo | chiusa la SP57

Meteo - Vento forte e mareggiate : Il vento e le mareggiate previste a partire dalle prossime ore, hanno spinto il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna a pubblicare un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse. A ...

Germania - Gennaio di maltempo : nei prossimi giorni neve ad est - Storm Surge a nord e forte Vento : Scuole chiuse nell’Alta Baviera, allerte per l’innalzamento del livello del mare sulle coste del Mare del nord e dell’acqua ad Amburgo: il meteo in Germania rimane avverso, dopo diversi giorni di disagi a causa di una tempesta di neve. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha previsto acquazzoni nel nord-ovest del Paese, nevicate persistenti sui Monti Metalliferi (al confine con la Repubblica Ceca), nella Foresta Bavarese e nelle Alpi e forti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani Vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Vento forte in Puglia : grosso albero cade su auto a Bari : Una nuova irruzione di aria fredda proveniente da Est sta interessando la Puglia, accompagnata soprattutto da un'intensa ventilazione dai quadranti settentrionali. Le raffiche di tramontana che...

Maltempo - forte Vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : cancellato il salto per il forte Vento - si useranno i risultati del PCR : Il segmento di salto della prima Gundersen di Otepää (Estonia), dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica, è stato cancellato per il forte vento. Gli organizzatori dopo aver inizialmente posticipato il via della prova, sono stati costretti ad annullarla visto che le condizioni meteo non miglioravano. Verranno quindi utilizzati i risultati del Provisional Competition Round di ieri con l’austriaco ...

Maltempo : danni per il forte Vento in Valtellina : Tetti scoperchiati, insegne pubblicitarie abbattute, ponteggi di una casa in fase di restauro crollati sulla strada, alberi sradicati e impianti di risalita sulle piste da sci chiusi per precauzione in alcune località. E’ il bilancio di una giornata di forte vento che ha soffiato in Valtellina e Valchiavenna, dove i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per situazioni allarmanti. Non si registrano, per fortuna, feriti e ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte Vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...

Maltempo in Valle d’Aosta : Vento forte - problemi a impianti : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Valle d’Aosta: annullato a Cervinia lo spettacolo di fuochi artificiali e la fiaccolata prevista per oggi, dopo il rinvio deciso il 30 dicembre. A Cime Bianche si sono registrati picchi di 53 km/h in base ai dati rilevati dal Centro funzionale regionale. Alcuni impianti sono temporaneamente chiusi (comprensorio del Monterosa ski, al colle di Frachey e al colle Sarezz). L’ufficio ...

Vento forte - problemi su impianti : ANSA, - AOSTA, 03 GEN - Sta creando problemi il Vento forte che imperversa in alcune zone della Valle d'Aosta. A Cervinia sono stati definitivamente annullati lo spettacolo di fuochi artificiali e la ...

Maltempo e Vento forte nelle Marche : albero cade su auto in transito - occupanti illesi : Forti raffiche di vento e deboli nevicate si sono registrate nelle scorse ore in varie zone delle Marche, come Fermo e le zone dell’Ascolano e del Maceratese. Un albero è caduto su un’auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), investendo in pieno il cofano e frantumando il lunotto anteriore: illesi i tre giovani a bordo. A Falconara Marittima un ragazzo ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa del ...

Il Vento forte abbatte una pianta che finisce sull'A22 : BRESSANONE . Il vento, che sul fondo valle ha soffiato anche a 90 chilometri orari, ha imposto gli straordinari ai vigili del fuoco permanenti Bolzano, che in città sono intervenuti per mettere in ...

Incendio sulle alture di Genova : timori per il forte Vento : I vigili del fuoco di Genova stanno lottando contro le fiamme divampate sulle alture di Pra’, nel ponente cittadino: l’Incendio si è sviluppato nell’area di vegetazione sopra i Pian delle Figge. I pompieri stanno contrastando il rogo con i batti-fiamma, in attesa dell’intervento dei mezzi aerei il cui impiego è legato alle condizioni del vento. Secondo i dati dell’agenzia meteo della Regione, la raffica più intensa ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Vento forte - mare agitato e temperature sottozero : “Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l’approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale determinerà l’afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di mercoledì 2 gennaio sono previsti: 1) venti fino a molto forti da nord-nord/est ( Beaufort 8 62-74 Km/h ) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del ...