Vela – Record di traversata atlantica | Picciolini e Sardi ‘studiano’ il catamarano e si

Juventus da record - Allegri sVela : “ecco quanti punti mancano allo scudetto! Con Cristiano Ronaldo la Champions…” : Juventus cannibale nel girone d’andata: Massimiliano Allegri fissa la quota scudetto e con Cristiano Ronaldo parla di una nuova ‘prospettiva’ per la Champions League La Juventus chiude il girone d’andata al comando della classifica di Serie A. I numeri parlano di dominio assoluto: miglio difesa e forse anche miglior attacco (dipende dall’esito delle altre gare di giornata), ancora imbattuta con 17 vittorie e 2 ...

Vela – Record di traversata atlantica - Picciolini e Sardi partiti oggi da Fiumicino per Dakar : La partenza del tentativo di Record su un catamarano sportivo di soli 6 metri è prevista nella prima metà di gennaio. Dovranno impiegarci meno di 11 giorni I due velisti Tullio Picciolini e Giammarco Sardi sono partiti oggi dall’aeroporto romano di Fiumicino diretti a Dakar (con scalo a Malpensa), da dove prenderanno il largo a bordo del catamarano sportivo non abitabile di 6 metri “Ocean Cat” per tentare di battere il ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : l’evoluzione del record di regata dal 1945 alla scorsa edizione : Quando mancano meno di 24 ore alla partenza del consueto appuntamento di fine stagione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più impegnative ed importanti del mondo, andiamo a ripercorrere la storia della competizione e l’evoluzione dal 1945 (prima edizione) al 2017 del record di regata. Il percorso lungo 628 miglia nautiche (1170 km circa) vede la partenza dal porto di Sydney ed un tragitto che porterà la flotta ...

Vela - Sydney-Hobart : l’evoluzione dei record alla Sydney-Hobart dal 1945 al 2017 : Quando mancano meno di 24 ore alla partenza del consueto appuntamento di fine stagione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più impegnative ed importanti del mondo, andiamo a ripercorrere la storia della competizione e l’evoluzione dal 1945 (prima edizione) al 2017 del record di regata. Il percorso lungo 628 miglia nautiche (1170 km circa) vede la partenza dal porto di Sydney ed un tragitto che porterà la flotta ...

Mourinho e la bionda amante sVelata dal Sun : foto/ Record sicuro 'Fake news per screditare lo Special One' : Mourinho e la bionda amante svelata dal Sun: foto. Record in difesa dello Special One 'Fake news per screditare il tecnico'

Vela - Sydney-Hobart 2018 : i favoriti e l’elenco completo dei partecipanti. LDV Comanche e Wild Oats XI a caccia della vittoria e del record : Il conto alla rovescia prosegue ed ormai mancano solo quattro giorni alla partenza della Sydney-Hobart 2018, una delle regate veliche più importanti al Mondo che giunge quest’anno alla 74esima edizione. La competizione è ormai arrivata a livelli altissimi e le migliori imbarcazioni si sfidano ogni anno per abbattere il primato precedente per il minor tempo impiegato per concludere la gara, con LDV Comanche detentore del record fatto ...

Vela – Ocean Cat - Picciolini e Sardi ambasciatori di Marevivo nel tentativo di record di traversata atlantica su un catamarano di 6 metri : I due velisti romani partiranno da Dakar con rotta su Guadeloupe nella prima decade di gennaio. Partita la campagna di crowdfunding online per sostenere la loro impresa “Abbiamo deciso di lanciarci in questa impresa perché siamo innamorati del mare, che è una parte fondamentale della nostra vita di tutti i giorni. Per questo siamo felici di poter portare in questa traversata il messaggio di Marevivo, in difesa dell’Oceano e ...

Vela - Coppa America 2021 : tutte le imbarcazioni iscritte alla Prada Cup. Luna Rossa Challenger of Record : Il percorso di avvicinamento alla 36^ edizione della Coppa America, che si disputerà ad Auckland (Nuova Zelanda) dal 6 al 21 marzo del 2021, sta entrando nel vivo con la prima fase di iscrizioni alla Prada Cup che è scaduta il 31 novembre. Al momento sono cinque le imbarcazioni ufficialmente iscritte alla competizione in programma ad inizio 2021 che designerà la sfidante di Emirates Team New Zealand (detentori del titolo) ...

Obiettivo ricostruzione in tempi record a Santa Margherita - confermato il Velafestival : Ad un mese dalla mareggiata del 29 ottobre, Santa Margherita Ligure ha fretta di svoltare verso la normalità. Le immagini di devastazione che hanno fatto il giro del mondo, negli obiettivi dell'amministrazione diventeranno simbolo della rinascita della città, con il porto e la relazione con il mare che resteranno i tratti distintivi del suo fascino. Per il sindaco Paolo Donadoni, in questi giorni si è trattato di gestire l'emergenza, coordinare ...

Vela - Ocean Cat a Dakar per battere il record di traversata senza assistenza : ROMA - Ocean Cat , il catamarano sportivo di 20 piedi, 6 metri, con cui i due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi tenteranno di battere il record di traversata atlantica senza ...

Orologi atomici da record : ora misurano anche la distorsione spazio-temporale e sVelano la materia oscura : Gli Orologi atomici sono riusciti a battere un nuovo record:da questo momento saranno più precisi e sensibili e riusciranno a misurare la distorsione dello spazio-tempo sulla superficie terrestre, ma non solo, perché riusciranno anche a rilevare le onde gravitazionali, testare la teoria della relatività generale e, ipoteticamente, anche arrivare a svelare la materia oscura. Realizzati dall’Istituto Nazionale per gli Standard e la ...

Il ritorno di LeBron James a CleVeland fa il picco di ascolti : raggiunto lo share della partita da record degli Warriors nel 2016 : Il ritorno di LeBron James alla Quicken Loans Arena, da avversario dei Cleveland Cavaliers, ha fatto registrare un picco di ascolti pari alla partita del record degli Warriors nel 2016 La partita più attesa della settima, se non forse dell’intero inizio di stagione, è stata quella che ha visto ritornare LeBron James, per la prima volta in maglia Lakers, sul parquet della Quicken Loans Arena di Cleveland. Il ‘Re’ è tornato ...