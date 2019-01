Vanessa Incontrada nel cast de L’amore | il sole e le altre stelle su Rai1 il 9 gennaio

PFB – L’amore - il sole e le altre stelle : trama - cast e curiosità del film con Vanessa Incontrada : Dopo il buon successo di pubblico del primo film, ecco che arriva il secondo appuntamento con l’edizione 2019 del ciclo di film Rai Purché finisca bene: mercoledì 9 gennaio, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda L’amore, il sole e le altre stelle, anch’esso una commedia diretta da Fabrizio Costa che all’interno del proprio cast vanta anche Ricky Memphis oltre all’amatissima Vanessa ...

I nostri figli : trama - cast e curiosità del film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : Giovedì 6 dicembre, a cominciare dalle 21.25, va in onda su Rai1 I nostri figli, film per la tv che tratta i temi dell’adozione, del femmenicidio e anche della voglia di portare avanti una famiglia numerosa. Il cast conta su due beniamini assoluti del pubblico come Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. I nostri figli: trama Roberto e Anna Falco vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito. Lui piccolo imprenditore edile, lei ...

Vanessa Incontrada - clamoroso sfregio sul Televideo Rai : notate nulla di strano? Amadeus e Insinna... : Pasticcio in casa Rai. Sul Televideo , la pagina che aggiorna i dati su ascolti e share si 'scorda' malamente di Vanessa Incontrada e della fiction I nostri figli . Nella classifica di Raiuno del 6 ...

Ascolti Tv giovedì 6 dicembre 2018 - sugli scudi Vanessa Incontrada e X Factor : Ascolti Tv di giovedì 6 dicembre 2018. Vanessa Incontrada ancora protagonista. Su Rai1 il film tv I Nostri Figli , con Giorgio Pasotti, ha conquistato una media di 5 milioni e mezzo di spettatori pari ...

Ascolti tv giovedì 6 dicembre - boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada : Ottimi Ascolti ieri sera per il film tv con l’attrice spagnola e Giorgio Pasotti Buoni gli Ascolti segnati ieri sera, giovedì 6 dicembre, da I nostri figli su Rai1. Secondo i dati Auditel il film-tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ha infatti registrato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share . Su Rai 2 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 6 dicembre, boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada proviene da Gossip e Tv.

I NOSTRI FIGLI - FILM CON Vanessa INCONTRADA/ Rai 1 : Roberto - via alla battaglia per gli orfani dei femminicidi - IlSussidiario.net : "I NOSTRI FIGLI", FILM su Rai 1: Luca, Giovanni e Claudio decidono di allontanarsi di nascosto per fare un tuffo in mare, ma Anna... , 6 dicembre 2018,

I NOSTRI FIGLI/ Video - Vanessa Incontrada sulla morte di Marianna Manduca : 'Mi spezza il cuore' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I NOSTRI fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada : in lacrime sul set de I nostri figli : I nostri figli film Rai: la confessione di Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono tornati a lavorare insieme dopo Il capitano Maria. La coppia di attori è stata scelta per il film Rai I nostri figli, in onda in prima serata il 6 dicembre. Tratto da una storia vera, accaduta […] L'articolo Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada: in lacrime sul set de I nostri figli proviene da Gossip e Tv.