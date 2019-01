Usa | Trump e l' ira in tv sul muro | ' Un' emergenza nazionale' Erdogan non riceve Bolton

Usa - Trump va avanti con il muro : 'Essenziale per fermare la crisi umanitaria al confine con il Messico' : Al confine con il Messico c'è una 'crisi umanitaria e di sicurezza'. Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perchè il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, ...

Usa - Trump : «C’è una crisi umanitaria al confine con il Messico - il muro è essenziale» : Il discorso del presidente americano dallo Studio Ovale: «L’immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani: «dobbiamo agire subito. Io sono determinato». Nancy Pelosi: «La smetta di tenere in ostaggio il Paese»

Muro e shutdown - il test di Trump in diretta tv. Giovedì il presidente Usa “in prima linea” al confine con Messico : Questa sera, alle 21 (le 3 di domani mattina in Italia), il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, trasmesso in diretta televisiva; Giovedì, sarà "in prima linea", al confine con il Messico. Questo perché Trump vuole convincere i suoi concittadini della necessità di completare il Muro al confine con il Messico, vista la "crisi umanitaria e di sicurezza" che riguarda la frontiera meridionale, ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Dazi - aria d'intesa Usa-Cina E Trump rivede Kim in Vietnam : Mentre Wall Street si riscopre cauta dopo il poderoso rally di venerdi' scorso, dovuto a un ottimo rapporto sull'occupazione americana a dicembre e alle rassicurazioni giunte dal governatore della Federal Reserve, gli occhi degli investitori sono tornati Segui su affaritaliani.it

Messico – Usa - Trump : «Costruiremo un muro d’acciaio» : Messico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana dei migrantiMessico, la carovana ...

Dazi - aria d'intesa Usa-Cina E Trump rivede Kim in Vietnam : Mentre Wall Street si riscopre cauta dopo il poderoso rally di venerdi' scorso, dovuto a un ottimo rapporto sull'occupazione americana a dicembre e alle rassicurazioni giunte dal governatore della Federal Reserve, gli occhi degli investitori sono tornati Segui su affaritaliani.it

Siria - la retromarcia di Trump : il ritiro delle truppe Usa avverrà in modo prudente : Il ritiro delle forze statunitensi dalla Siria sarà effettuato in modo "prudente". Lo annuncia il presidente americano, Donald Trump , dopo che il 19 dicembre aveva invece parlato di un ritiro "...

Perché il rapporto sull'andamento dell'economia Usa aiuta Trump in due sfide cruciali : Che le politiche di Trump nel suo primo biennio abbiano fatto benissimo all'economia reale USA emerge pure dal confronto del livello raggiunto in dicembre " 312 mila - rispetto alla media dei nuovi ...

Dazi : al via colloqui Cina-Usa a Pechino - Trump ottimista : ...5% per il 2018: Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le aspettative di sul prezzo dei metalli nel primo trimestre 2019 per la 'particolare decelerazione' a cui è sottoposta l' economia cinese . ...

Il Pentagono perde terzo pezzo - via il capo gabinetto. Trump frena su ritiro militari Usa dalla Siria : Il Pentagono perde un altro pezzo, il suo capo di gabinetto, Kevin Sweeney, rimasto a fianco del segretario alla Difesa per due anni. "Ho deciso che e' giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al settore privato", ha affermato sul sito web del Dipartimento della difesa la notte scorsa. Sweeney, contrammiraglio, a riposo dal 2014, e' stato alle dirette dipendenze del segretario alla difesa James Mattis, che lo scorso 20 dicembre ...

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Usa - Trump in difficoltà sull’economia Usa lo shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Trump fa volare l'economia Usa : creati 2 - 6 milioni di posti di lavoro : A rendere noti i dati dell'economia americana, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti che ricorda come a dicembre 2018, le aziende Usa hanno assunto più del previsto. Come scrive Tgcom24 , ' ...