Usa | professore compie atti di autoerotismo davanti a studenti | arrestato

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato ieri in una scuola dell'Ohio (Usa), precisamente alla Creekside Middle School. Glidel plesso scolastico infsi sono trovati ad assistere ad una scena davvero raccapricciante. Il, Tracey Abraham, un 41enne, stava facendo una supplenza per sostituire un collega. Glisi sono accorti che però qualcosa non andava, in quanto hanno notato movimenti strani da parte dello stesso soggetto. Hanno capito immediatamente di cosa si trattava: ilstava praticando, su se stesso, palesidi. Glihanno segnalato quanto accaduto alla dirigenza scolastica, che ha avvertito nell'immediatezza dei fl'Autorità Giudiziaria. Per il misfatto Abraham è stato, poi successivamente rilasciato in attesa del processo che lo vede imputato.Docente rimosso dall'incarico La direzione ...