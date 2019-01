Uomini e Donne | ' Sara e Nicola hanno ripreso a vedersi da 2 mesi' | svela una fonte anonima

Sara Affi Fella parla dopo lo scandalo di Uomini e donne : ‘Sono diventata anoressica’ : “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica“. Sul finire dell’estate la storia di Sara Affi Fella è scoppiata come una bomba tra le mani della redazione di Uomini e donne: lei, prima protagonista nel 2017 di Temptation Island poi tronista nel dating show di Canale 5, viene smascherata e si scopre che durante la permanenza sul trono era ancora fidanzata con Nicola Panico, con ...

Uomini e Donne : l'intervista integrale di Sara Affi Fella : L'ex tronista: "Chiedo scusa a Maria De Filippi e alla redazione di Uomini e Donne. Ho tradito la loro fiducia".

Anticipazioni Uomini e donne : dopo i baci - Rocco e Gems di nuovo ai ferri corti : Rocco Fredella e Gemma Galgani continuano ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, creando opinioni contrastanti tra i fan del programma. C'è chi si dice stanco del continuo tira e molla della coppia e chi invece segue con interesse il loro percorso ai limiti del trash. E se da un lato gli ascolti non lasciano dubbi in merito al grande interesse che la versione di Uomini e donne dedicata a dame e cavalieri continua ad avere, ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Teresa che spiazza : 'Voglio eliminare Andrea' : Arrivano le prime attese Anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono classico, che tornerà in onda da questa settimana su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse del programma continua ad esserci la bellissima Teresa Langella, la quale nel corso della prossima registrazione che vedremo in onda tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, farà una scelta a dir poco spiazzante che metterà in discussione il percorso di Andrea Dal Corso, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : dama del Trono Over fa una segnalazione : Barbara De Santi fa una segnalazione a Uomini e Donne Una nuova segnalazione a Uomini e Donne segnerà la puntata odierna del Trono Over. Sarà Barbara De Santi a raccontare una voce di corridoio sentita su un cavaliere del parterre del segmento senior della trasmissione di Canale5. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi trasmetterà il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di UeD. Al centro dello studio ci saranno anche Luisa e ...

Anticipazioni Uomini e donne over : Armando confessa gli incontri segreti con Noel : La puntata di Uomini e donne di ieri 8 gennaio ha lasciato i telespettatori perplessi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Armando Incarnato e Noel Formica. La coppia ha lasciato intendere di vedersi soltanto a Roma in occasione delle registrazioni, ma tali parole non hanno cancellato i dubbi sulla loro relazione, soprattutto perché in passato lei lo aveva definito "stalker" dato che pare la chiamava continuamente al telefono. La loro ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso commosso : “Incredibile - sono quasi incredulo” : Andrea Uomini e Donne, tantissimi messaggi dopo il racconto della Sindrome di Raynaud Andrea Dal Corso è senz’altro uno dei personaggi più in vista del momento, visto che ha partecipato prima a Temptation Island poi a Uomini e Donne, e peraltro sembra avere tutte le carte in regola per essere scelto da Teresa Langella. Come se […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Dal Corso commosso: “Incredibile, sono quasi incredulo” ...

Uomini e Donne - forti sospetti di Rocco su Gemma : 'Sei qua solo per le telecamere' : Uomini e Donne ha esaurito la lunghissima pausa natalizia lunedì 7 gennaio, ma durante le festività il cast del popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana ha fatto i straordinari registrando le nuove puntate del trono classico e del trono over. Quando c'è di mezzo Gemma le polemiche non mancano mai e le ultime anticipazioni [VIDEO]non sfuggono a questa regola. A Gemma, infatti, sono state riservate ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso parla della sua malattia : la Sindrome di Raynaud : Andrea Dal Corso è uno degli attuari corteggiatori di Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo si è reso noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island: infatti, Andrea ha colpito fin da subito l'attenzione dei telespettatori, i quali sono stati ben felici della sua partecipazione nel daytime di canale 5 presentato da Maria De Filippi. L'imprenditore veneto nelle scorse ore si è ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/01 : Due sedute al centro, una è per Angela che, dopo la lettera di Raffaele, ha deciso di scriversene una sua, ma prima di leggerla critica Paolo per aver prima promesso di regalarle un biglietto per una crociera e poi di aver fatto dietrofront per non far indispettire Gemma. Parte dunque la musica di Cenerentola, ma la lettera è indirizzata ad Aladino e al famoso genio della lampada. Angela con il suo scritto vuol far risaltare il suo modo di ...