Una quota crescente di popolo non punta a una rivoluzione | ma a una distruzione delle

In arrivo Una nuova ondata di gelo al Centrosud - neve anche a bassa quota. Ecco le regioni più colpite : neve a quote pianeggianti nelle Marche ed in Abruzzo; fiocchi che imbiancheranno diverse città del Centrosud, ed in particolare L'Aquila e Campobasso; temperature in calo anche di 5-7 gradi. E' in ...

Claudio Durigon : "Quota 100? Assegno ridotto fino al 16% per chi va in pensione con Una busta paga di 1.500 euro" : "Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno". Così a Sky TG24 Economia il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon parlando della riduzione degli assegni pensionistici con Quota 100.Rispondendo poi alla domanda se questo provvedimento consenta di ...

Migranti - l'appello di Fico ai Paesi europei : 'Aiutateci' | Germania pronta ad accogliere Una quota di migranti : Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l'umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli". "Per questo - aggiunge - rivolgo un ...

Pensioni Quota 100 : in arrivo i decreti - Tria : 'NessUna variazione sulle misure' : La Legge di Bilancio 2019 continua il suo iter parlamentare dinanzi alla Commissione Bilancio alla Camera dove si attende il via libera definitivo sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Conte. Si tratta del meccanismo della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza per i quali si attendono i decreti nei primi giorni di gennaio. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria Ad assicurarlo è il ministro ...

Manovra : Salvini - nessUna penalizzazione su quota 100 nè rinvii su reddito : "Confermo che su quota 100 non ci sarà nessuna penalizzazione per chi sceglierà di usufruirne": lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Sorbolo (Parma) per la consegna di un edificio confiscato alla 'ndrangheta e destinato ad alloggi per la guardia di finanza. "Vengono confermate opzione donna, Ape social. Si comincerà, nei primi mesi del 2019, io mi auguro tra febbraio e ...

Quota 100 e reddito cittadinanza - Di Maio : «Partiranno Una a febbraio - l'altro a marzo» : La Quota 100 per andare in pensione «partirà da febbraio», mentre il reddito di cittadinanza «prenderà il via il mese successivo, a marzo». Lo ha annunciato il...

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il reddito di cittadinanza perde Una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Cambia ancora l'ipotesi di quota 100 con l'introduzione di Una clausola salva conti : Per il pacchetto pensioni della Legge di Bilancio e quindi per la quota 100 l’esecutivo ha ridotto la dotazione finanziaria: coperta ancora più corta quindi, perché dai 6,7 miliardi si passa a 4 miliardi. Un taglio di coperture figlio dei diktat che provengono dall’Europa, che per dare il suo via libera alla Legge di Bilancio del governo Conte ha chiesto una riduzione riguardo allo sforamento del deficit, che deve scendere al 2,04%. Meno risorse ...

Perché si parla di "nuova Quota 100" e perché per gli insegnati sarebbe Una beffa : Pensioni rimodulate causa deficit: il nuovo provvedimento allo studio dei tecnici del governo vanificherebbe la...