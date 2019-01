Una mamma | Sfera ha preso in giro ragazzi

Il commovente appello di Una mamma di Olbia : "Mia figlia distrutta da una malattia" : Lo sfogo della mamma di Olbia Angela , di Olbia, mamma di Bibiana , ha lanciato un appello al Ministro della Salute Giulia Grillo con un video su Facebook , in cui ha descritto la malattia rara che ...

Lo sfogo di Una mamma contro Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : “Smettila di postare foto da idiota” : "Smettila di postare foto da idiota", è lo sfogo di una mamma contro il trapper Sfera Ebbasta in seguito alla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita 6 persone, tra le quali suo figlio di 16 anni, in attesa del concerto del suo idolo nel locale Lanterna Azzurra. Le parole sono quelle di Donatella Magagnini, una donna che nella tragedia ha perso il figlio Daniele Pongetti, morto con altri 4 ragazzi e con una mamma che accompagnava i ...

Più bella di Una Wags - la mamma di Zaniolo strega la Roma : ecco la sexy Francesca Costa [GALLERY] : Francesca Costa è la sexy e giovanissima mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: il trequartista giallorosso vanta una madre mozzafiato Di solito sono le fidanzate a catturare l’attenzione dei tifosi, ma per Nicolò Zaniolo è diverso. Una donna spicca al fianco del giovane calciatore della Roma, astro nascente del calcio italiano, e colei è la madre del trequartista nato a Massa appena 19 anni fa. Stiamo parlando di Francesca ...

Bangladesh - vota per l'opposizione : mamma di 4 bambini stuprata da Una gang per punizione : Il Bangladesh è sotto choc dopo che una mamma di quattro bambini ha denunciato di essere stata stuprata da una gang perché aveva votato per l'opposizione alle elezioni legislative la settimana scorsa. ...

Comuni isolati in Sicilia a causa della neve : ecco la storia a lieto fine di Una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Un'altra bambina vittima sulle piste da sci : muorea 8 anni sbattendo con lo slittino - grave la mamma | Su Una 'nera' per errore : La piccola è morta sul colpo. Era con la madre, che ha subito un politrauma: soccorsa in elicottero, versa in gravissime condizioni