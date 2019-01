Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale pennarelli per le Ultime dall’Italia e dal mondo l’economiste boccia il governo italiano che secondo i suoi analisi ha fatto scendere nel 2018 l’Italia dal ventunesimo al trentatreesimo posto nella classifica globale in ribasso anche il voto complessivo da 7,98 o 7,71 punti voto complessivo che vede in testa la Norvegia con 9,87 punti al confine con il Messico c’è una crisi Umanitaria di ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Psg prepara 90 milioni per Allan : ingaggio da star per il centrale : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il Psg è pronto a piombare su Allan. Pronta sul piatto un'offerta da 90 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - rinnovo congelato per Hysaj e cessione difficile : la clausola è 50 mln : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: contatti con l'agente di Hysaj, ma situazione delicata. rinnovo in stallo e cessione difficile vista la clausola.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra se parte Ghoulam. Oggi incontro con l'agente di Elseid Hysaj.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Acquisizione STX - arriva un indagine europea - 9 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Acquisizione STX, arriva un indagine europea; Heathrow sospesi tutti i voli , 9 gennaio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 8 gennaio in studio Giuliano Ferrigno indegno È vergognoso che si tratti sulle singole persone si Ha l’impressione di un tavolo di poker sui destini della gente sono le parole del dirigente della nave stai parlando delle due imbarcazioni che si trovano al largo di Malta dalla quale è arrivato un nuovo appello all’Unione Europea per ...

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno tale e lo scontro con una Parigi giorno dopo il sostegno giunto da Di Maio la protesta dei gira gialli dopo le critiche della ministra francese per l’Unione Europea il vicepremier italiano attacca matrona Paragona il nostro governo dalla lebbra il interessata controreplica chiedendo rispetto invitando Roma pensare ...

Calciomercato Napoli / Ultime Notizie : sfuma Todibo - il Barcellona brucia tutti per giugno : Calciomercato Napoli, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.