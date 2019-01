Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 10 | 10

romadailynews

: Notizie di #mercato lette nelle ultime 24h #Inter su: #Herrera #Young #Barella #Andersen #Donsah #Benassi… - FBiasin : Notizie di #mercato lette nelle ultime 24h #Inter su: #Herrera #Young #Barella #Andersen #Donsah #Benassi… - BarillariM5S : Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - Borseit : #BreakingNews - Bloomberg riporta alcune indiscrezioni su #Carige. La banca genovese, sarebbe in contatto con 10 ac… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e Francesco Vitale in studio al confine con il Messico una cresima militari di sicurezza il muro va costruito perché serve a fermarla in questi termini si esprime il presidente Trump Rivolgendosi gli americani 8 minuti di discorso dallo studio Valle della casa bianca nel quale ribadisce che l’immigrazione illegale non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito immediata la replica di democratici con lo speaker della camera pelosi che A proposito veloci da un’accusa tra un po’ di tenere in ostaggio gli americani lo sollecita riaprire il governo garanzie statali sulle obbligazioni a Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri le bombe dell’eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un ...