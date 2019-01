Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 8 gennaio in studio Giuliano Ferrigno indegno È vergognoso che si tratti sulle singole persone si Ha l’impressione di un tavolo di poker sui destini della gente sono le parole del dirigente della nave stai parlando delle due imbarcazioni che si trovano al largo di Malta dalla quale è arrivato un nuovo appello all’Unione Europea per ...

Calciomercato Napoli / Ultime Notizie : sfuma Todibo - il Barcellona brucia tutti per giugno : Calciomercato Napoli, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sulla sorte Dei migranti a bordo della si cuoce della SIAE proseguiamo i contatti intarsi con gli stati membri ieri nella riunione degli ambasciatori dei 28 ci sono state discussioni costruttive la posizione della commissione destrezza resta che gli stati devono ora mostrare solidarietà concreta le persone a bordo devono essere sbarcati in sicurezza e ...

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si è tenuta presso la scuola superiore di Polizia Roma alla riunione dell’osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive dedicata alla violenza negli stadi convocata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini Intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Con delega allo sport e Giancarlo Giorgetti ogni settimana detto Salvini Al termine ...

Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo nel Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che interviene offrire ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige in modo da consentire all’amministrazione straordinaria di recente insediata di perseguire in piena ...