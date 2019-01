Ufficiali i primi nomi degli ospiti del Festival di Sanremo 2019 da Elisa a Giorgia | news

Isola dei Famosi - i primi quattro concorrenti Ufficiali : TvBlog svela in anteprima i nomi dei primi quattro naufraghi ufficiali: Riccardo Fogli, Marina La Rosa, Demetra Lisa Ann Hampton e Paolo Brosio.

Anticipazioni Sanremo 2019 - i primi cantanti Ufficiali : debutta Irama e torna Il Volo : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, durante la quale abbiamo assistito non soltanto alle esibizioni dei primi concorrenti delle nuove proposte ma anche all'annuncio dei primi Big ufficiali che faranno parte del cast di artisti della prossima edizione del Festival. Essa sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, il quale in questi ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e primi dettagli Ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Ambientato diciassette anni dopo una catastrofe nucleare globale, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una Hope County nel Montana ancora selvaggia ma profondamente cambiata. La vita ...

Cresce l’ansia per le rimodulazioni Fastweb di dicembre : i primi avvisi Ufficiali : dicembre viene preannunciato come mese ricco di novità per quanto riguarda le rimodulazioni Fastweb, almeno stando alle informazioni che è possibile raccogliere in queste ore. A conferma delle indiscrezioni trapelate sul web poche settimane fa, infatti, vengono segnalate nuove comunicazioni ufficiali e relativi avvisi che gli utenti possono consultare facilmente su nuovi aumenti, collegandosi direttamente all'area clienti MyFastPage. Stando a ...

Non così semplice impostare un modem libero : da TIM i primi importanti consigli Ufficiali : Uno dei temi caldi in ambito mobile da un po' di tempo a questa parte investe senza ombra di dubbio il modem libero. Come tutti sanno, dai primi di dicembre stiamo assistendo ad una vera e propria svolta in Italia, coi primi operatori che stanno cercando di adattarsi alle nuove normative per assicurare al pubblico la possibilità di scegliere in autonomia l'apparecchio per la connessione da Rete fissa. Ci eravamo lasciati sabato scorso con la ...

ASUS ZenFone Max M2 e Max Pro M2 si mostrano nei primi render stampa Ufficiali : ASUS ZenFone Max M2 e Max Pro M2, i nuovi battery phone del produttore taiwanese, si mostrano nei primi render stampa ufficiali. L'articolo ASUS ZenFone Max M2 e Max Pro M2 si mostrano nei primi render stampa ufficiali proviene da TuttoAndroid.