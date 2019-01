Trump in tv per il muro Vuole proclamare l' emergenza nazionale

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta perché i dem non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

Trump agli americani : serve il muro per fermare una crisi umanitaria : Definendo al richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump sprona la politica ad agire: "Quanto sangue americano deve ancora scorrere ...

Se Kim torna a sorpresa a Pechino è perché di Trump può fare a meno : Roma. Sulla questione nordcoreana è ancora la Cina ad avere l’ultima parola. E’ questo il segnale inviato alla Casa Bianca dopo il quarto incontro a sorpresa tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente cinese Xi Jinping. Da una parte ci sono i colloqui sulla denuclearizzazione tra Washingt

Il presidente turco Erdogan si è rifiutato di incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rifiutato di incontrare John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che si trovava ad Ankara da lunedì. Appena arrivato in Turchia, Bolton aveva detto che la Turchia non

Kim Jong-un in Cina per il suo 35° compleanno : così il leader resta vicino a Pechino mentre tratta con Trump e Seul : Anno nuovo, vecchie amicizie. Le incertezze in cui verte il traballante accordo di Singapore hanno spinto Kim Jong-un nuovamente tra le braccia della Cina, che lo scorso anno ha ospitato il primo debutto internazionale del giovane leader. Secondo la Korea Central Television, Kim sarebbe giunto a Pechino questa mattina a bordo del consueto treno blindato verde a strisce gialle insieme alla moglie Ri Sol Ju e altri alti funzionari, tra cui il ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Perché il rapporto sull'andamento dell'economia Usa aiuta Trump in due sfide cruciali : Che le politiche di Trump nel suo primo biennio abbiano fatto benissimo all'economia reale USA emerge pure dal confronto del livello raggiunto in dicembre " 312 mila - rispetto alla media dei nuovi ...

Il Pentagono perde terzo pezzo - via il capo gabinetto. Trump frena su ritiro militari Usa dalla Siria : Il Pentagono perde un altro pezzo, il suo capo di gabinetto, Kevin Sweeney, rimasto a fianco del segretario alla Difesa per due anni. "Ho deciso che e' giunto il momento di presentare le dimissioni per tornare al settore privato", ha affermato sul sito web del Dipartimento della difesa la notte scorsa. Sweeney, contrammiraglio, a riposo dal 2014, e' stato alle dirette dipendenze del segretario alla difesa James Mattis, che lo scorso 20 dicembre ...

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...