Trump | è crisi umanitaria | il muro cruciale per la sicurezza 

Usa - Trump va avanti con il muro : 'Essenziale per fermare la crisi umanitaria al confine con il Messico' : Al confine con il Messico c'è una 'crisi umanitaria e di sicurezza'. Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perchè il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, ...

Usa - Trump : «C’è una crisi umanitaria al confine con il Messico - il muro è essenziale» : Il discorso del presidente americano dallo Studio Ovale: «L’immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani: «dobbiamo agire subito. Io sono determinato». Nancy Pelosi: «La smetta di tenere in ostaggio il Paese»

Economista francese : Trump farà esplodere una nuova crisi globale - : Il primo è un periodo di crescita economica troppo lungo, e il 2018 è stato il nono anno consecutivo in cui l'economia americana ha mostrato di crescere, mentre il resto del mondo sta rallentando. ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

Fed - l’assedio di Trump a Powell rasenta la crisi istituzionale : NEW YORK - L'assalto di Donald Trump alla Federal Reserve e al suo chairman Jerome Powell potrebbe degenerare in una crisi oggi capace di far impallidire qualunque altra faida nel...

Fed - l'assedio di Trump a Powell rasenta la crisi istituzionale : ... che si concluda o meno con l'uscita di scena di Powell, minaccia di scatenare terremoti tra mercati finanziari già nella bufera, con la Borsa sull'orlo di un 'Orso ribassista', e un'economia segnata ...

G20 - dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina/ Ultime notizie - la minaccia di Trump "Usa pronti a sfilarsi" - IlSussidiario.net : G20, dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina. Ultime notizie, la minaccia del presidente Donald Trump "Usa pronta a sfilarsi"

Russia-Ucraina - è crisi : Trump non incontra Putin : È crisi aperta tra Russia e Ucraina, dopo l’incidente dei giorni scorsi nello stretto di Kerch dove alcune navi ucraine sono state fermate con la forza dai militari russi. È notizia di oggi che il presidente Poroshenko ha dichiarato di aver messo in atto una restrizione degli ingressi sul territorio agli uomini tra i 16 e i 60 anni provenienti dalla Federazione russa. Il leader ucraino ha preso questa decisione perché, a suo dire, c’è il rischio ...

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...

Crisi Russia-Ucraina - Trump cancella l’incontro con Putin al G20 in Argentina : Donald Trump ha cancellato il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Buenos Aires, a causa della Crisi ucraina. E lo ha fatto con un messaggio su Twitter, scritto in volo verso l’Argentina....