Treviso | investita mentre attraversa sulle strisce | 19enne muore dopo 2 giorni di agonia

fanpage

: E' morta la ragazza investita sul Terraglio - tribuna_treviso : E' morta la ragazza investita sul Terraglio - Gazzettino : Investita sul Terraglio, la 19enne investita non ce l'ha fatta - SUEM_Veneto : 07GEN 07:05 #suemTV #Preganziol 19enne investita da auto, intervento #ambulanza, ricoverata a #Treviso in condizion… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) È mortaduedi sofferenze Vaillant Titouana,nata in Spagna ma di origini francesi,lo scorso 7 gennaio a Preganziol, in provincia divapedonali. L'uomo che l'ha travolta con la sua auto, un 40enne straniero, è ora indagato per omicidio stradale.