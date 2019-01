Trapani | i familiari lo cercano da due anni | era morto nel gennaio 2017 in Spagna

Blastingnews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Duedi angoscia, poi la tragica notizia. I parenti di Antonino Donato avevano denunciato che il loro congiunto era sparito nel nulla nel luglio. L’uomo, allora quarantenne, aveva lasciato nel 2015 la sua cittadina natale, Petrosino in Provincia di, per trasferirsi ina Madrid in cerca di una vita migliore. Ma da qualche tempo aveva smesso di dare sue notizie, allarmando i. Così la Procura di Marsala aveva iniziato a indagare sulla vicenda, coinvolgendo anche le autorità spagnole. Finché l’amara verità non è venuta fuori. In realtà Antonino erada tempo: la data del decesso infatti risale al 18ma, per una serie di incredibili disguidi, non era stato possibile contattare nessuno in Italia per comunicare la scomparsa, a quanto pare dovuta a cause naturali.Un banale errore di trascrizione ha impedito di contattare iÈ ...