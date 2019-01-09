Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, PROSEGUEDO SI RALLENTA PER Traffico FINO A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI. Traffico INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER NAPOLI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTA DA VIA ANAGNINA A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA AL BIVIO PER NAPOLI. INCIDENTE A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA APPIA NUOVA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA VIA APPIA. A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA VIA APPIA. A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. ANCORA Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TUSCOLANA E TRA VIA LAURENTINA E LA Roma ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER IL Traffico INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER IL Traffico INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA ARDEATINA; RALLENTATA LA CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18 | 30
VIABILITÀ Roma MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18:30 (Di mercoledì 9 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA RomaNINA; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO incolonnamenti TRA GLI SVINCOLI nomentana-diramazione Roma sud, a complicare la situazione un incidente in uscita dalla capitale rallentamenti e code sulla via cassia tra via dei due ponti e il raccordo anulare e sulla colombo tra via di mezzocammino e via di acilia verso ostia STANOTTE E CHIUSA AL Traffico VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER LO ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #lavori #Roma: via Merulana, dalle 21.00 di oggi e fino alle 06.00 di domani, corsia chiusa al traffico causa #lavori. - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - josephsayah142 : RT @PLRomaCapitale: #lavori #Roma: via Merulana, dalle 21.00 di oggi e fino alle 06.00 di domani, corsia chiusa al traffico causa #lavori. -
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