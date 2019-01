Tottenham senza stadio almeno sino a fine marzo | ancora in “affitto” a Wembley

sportfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) IlHotspur giocheràfino a, il nuovo ‘White Hart Lane’non è pronto all’uso Il nuovodelHotspur non si apriràfino a. Lo ha annunciato il club della Premier League. Ilaveva sperato di trasferirsi nel nuovo impianto da 62.000 posti situato sul sito del vecchio ‘White Hart Lane’ a settembre, ma i problemi di sicurezza hanno causato diversi ritardi. Gli Spurs avevano già annunciato che avrebbero continuato a giocare allodifino alla partita di domenica con il Manchester United, ma il periodo è stato esteso dopo un aggiornamento da parte degli appaltatori. “Vorrei scusarmi con i nostri fan e ringraziarvi per la vostra costante pazienza”, ha detto il presidente Daniel Levy in una nota. “Ora cercheremo la chiarezza in merito ai piani di ...