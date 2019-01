Torna il Festival del Giornalismo Alimentare

SAN DEMETRIO : AL TEATRO NOBELPERLAPACE Torna IL FESTIVAL ''STRADE'' : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

A Piacenza Torna il Festival della cultura della libertà : Dal 26 al 27 gennaio Piacenza torna a ospitare il “Festival della cultura della libertà”. Quest’anno il tema dell’evento è “I luoghi, le città, i territori” e sarà ancora una volta l’occasione per ragionare e scambiare idee all’insegna della cultura liberale più autentica. Sede della due giorni Pala

'I luoghi - le città - i territori' - Torna il Festival della cultura della libertà : ... Marco Romano , ore 17.15-19, Sala Panini, ; "Milano: un gigante economico, un nano politico", con Emanuele Boffi, Leonida Miglio, Adriano Teso , ore 15.15-17, Sala Verdi, ; "Roma: soltanto politica ...

Ad aprile Torna Motor Legend Festival : Dopo il successo della prima edizione, nel 2019 sarà ancora Motor Legend Festival, l’evento che ha subito attirato l’attenzione internazionale per i suoi contenuti di novità e lo spettacolo proposto che, per la prossima edizione, in scena dal 26 al 28 aprile, promette di raggiungere e superare quello del 2018, con nuovi contenuti, proposte e […] L'articolo Ad aprile torna Motor Legend Festival sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Torna alla Vetreria Capitani Coraggiosi - festival per i ragazzi tra teatro e gioco - Sardiniapost.it : Nove gli spettacoli tra cui due nuove produzioni del Cada die: la storia del Gufo Rosmarino che da racconto e libro diventa spettacolo teatrale. Una tenera storia d'amore e gelosia fraterna per ...

Dal 3 al 9 febbraio riTorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi : E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina ...

A Roma Torna il FRINGE FESTIVAL per l'edizione 2019 : ... Testaccio, negli spazi del Mattatoio - La Pelanda: un luogo funzionale alle diverse drammaturgie che si presta con duttilit à e agevolezza agli spettacoli in concorso, che offriranno al pubblico ...

Torna il Booktrailer festival del Liceo Calini : Libri e tecnologia. Queste le parole d'ordine dei progetti portati avanti dal Liceo scientifico Calini di Brescia, realizzati con il laboratorio 'E se fosse una canzone' di Brescia Musei, e con l'...

Al Macro Asilo di Roma Torna “Fotonica” - il festival l’Audio Visual Digital Art Festival : Al Macro Asilo di Roma dal 7 al 15 dicembre arriva il Festival gratuito "Fotonica". Oltre 60 artisti animeranno il fitto calendario di incontri e azioni performative dedicato al fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell'universo protagonista di questo audio Visual art Festival.Continua a leggere

Torna il Fantafestival al Cinema My Cityplex Savoy di Roma : ... è Ballad in Blood, ultimo lungometraggio di Ruggero Deodato , Cannibal Holocaust, La casa sperduta nel parco, , un violento thriller ispirato alla tristemente nota vicenda di cronaca nera dell'...

Dal 6 al 9 dicembre Torna a Ronciglione il Cubo Festival : ecco i vincitori : Dal 6 al 9 dicembre 2018 il Cubo Festival rende omaggio al Cinema e l’audiovisivo con il Cubo CINE Festival E IL Cubo CINE AWARD. Nel bellissimo centro storico di Ronciglione si svolgerà l’organizzazione del Festival realizzata dall’Associazione A.R.C.A. In quei giorni il Cubo Cine Festival propone ai numerosi e sempre crescenti spettatori i film usciti nell’anno in corso e i grandi capolavori del passato. Proiezioni, ...

Torna Quartieri di vita - il festival di formazione e teatro sociale : Parte Quartieri di vita Dall’Istituto Penitenziario minorile di Nisida alla scuola per non vedenti Paolo Colosimo, da San Giovanni a Teduccio al Rione Sanità, passando per i Quartieri Spagnoli, fino ad arrivare alle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno: anche quest’anno Quartieri di vita, realizzato dalla Fondazione Campania dei festival, coinvolgerà non solo Napoli ma numerosi centri della regione. Il programma offerto dalla terza ...

Bologna. Torna il festival che promuove e celebra la creatività musicale europea : Estragon Club presenta a Bologna in esclusiva per l’Italia e per il terzo anno consecutivo EUROPAVOX, il festival che dal

Dal 22 al 25 novembre Torna il Festival della Ruralità : Quattro giorni scanditi da workshop, dibattiti, laboratori didattici, degustazioni, concerti e spettacoli. L'hashtag #AltaMurgia2020 è il tema di questa V edizione che evoca l'apertura al cambiamento ...