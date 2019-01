Torna alla Scala ' Winterreise' di Schubert | capolavoro del Romanticismo

Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla Torna all’AGCOM : Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Wind Tre annullando la sanzione milionaria comminata a fine 2017 per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla torna all’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Vinales Torna in pista e coinvolge i fan : dalla lucidata ai caschi alla difficile scelta della tuta [VIDEO] : Maverick Vinales torna in pista, ma senza M1: lo spagnolo della Yamaha aggiorna i follower sui social Mancano poco più di due mesi alla stagione 2019 di MotoGp e, in attesa del grande esordio in Qatar, gli appassionati delle due ruote vengono intrattenuti da polemiche, botta e risposta, foto e video pubblicati sui social dai piloti stessi. In attesa delle presentazioni ufficiali dei team, che partiranno con quella della Ducati il prossimo ...

Torna l’allarme droni a Londra - disagi a Heathrow : Rispunta l’allarme droni a Londra: dopo il caos natalizio innescato all’aeroporto di Gatwick dai presunti e misteriosi avvistamenti di dicembre di piccoli velivoli manovrati da terra, stasera è stata la volta del principale scalo della metropoli, Heathrow, gigante europeo e mondiale del trasporto passeggeri coinvolto da una nuova emergenza. Un’emer...

Metro Exodus Torna a mostrarsi nell'epico trailer dedicato alla storia : Deep Silver e 4A Games hanno oggi svelato lo Story trailer di Metro Exodus, che include nuovi personaggi e nuove location che Artyom e la sua band di Spartans visiteranno mentre attraverseranno la Russia post-apocalittica, dalle ghiacciate strade invernali di Mosca fino alle ardenti sabbie estive del deserto del Caspio.Narrato da Anna, top sniper dello Spartan Order e moglie di Artyom, lo Story trailer esplora l'ostile mondo di Metro Exodus che ...

F1 - Montezemolo ha le idee chiare : “ecco cosa manca alla Ferrari per Tornare a vincere” : L’ex presidente della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul lungo digiuno di vittorie della scuderia di Maranello E’ stata una giornata importante quella andata in scena oggi a Maranello, la Ferrari infatti ha ufficializzato l’addio di Maurizio Arrivabene e la promozione a ruolo di team principal di Mattia Binotto. LaPresse/Photo4 Una scelta difficile ma doverosa quella presa dai vertici in rosso, visti i ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 gennaio : primi intertempi alla Dakar - Valentino Rossi punge la Yamana. Vonn Torna in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando gRossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La Yamaha deve prendere esempio dalla Ducati per Tornare a vincere” : La stagione 2018 è andata agli archivi come una delle peggiori di sempre per la Yamaha. Il successo di Maverick Vinales in Australia ha interrotto una striscia record di ben 25 gare senza vittorie in MotoGP. Inoltre la scuderia di Iwata non è riuscita a piazzare alcun suo pilota nelle prime due posizioni del Mondiale come non accadeva dal 2007: Valentino Rossi ha concluso terzo, appena davanti al compagno di squadra spagnolo. Proprio il quasi ...

Calciomercato - dal 2020 Torna l’albo degli agenti : niente più ruoli alla Wanda Nara : Wanda Nara dovrà sostenere un esame per continuare ad essere l’agente del marito Mauro Icardi con il nuovo regolamento della FIFA per gli agenti Wanda Nara sta facendo impazzire i vertici dell’Inter in merito al rinnovo di Mauro Icardi, ma in futuro potrebbe non essere più l’agente del calciatore argentino, a meno che non sostenga un esame apposito per diventare procuratore FIFA. Sì perchè la follia di Blatter di ...

Si Torna a scuola - ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche. Accade a Vernole - ma il sindaco invita alla calma : Nella scuola Primaria di Vernole inizio agitato questa mattina. I genitori lamentano aule sporche e fredde, ma dirigente e sindaco minimizzano.

Meghan Markle potrebbe Tornare a fare l'attrice : "Per lei è pronto un contratto astronomico dalla NBC" : Meghan Markle potrebbe tornare al mestiere di attrice. I produttori della serie televisiva statunitense Suits, di cui la moglie del principe Harry era una delle protagoniste prima di entrare a far parte della famiglia reale, vorrebbero che lei facesse un'ultima breve apparizione nei panni di Rachel Zane, suo personaggio. Si tratterebbe solo di un breve cameo, per cui però la NBC Universal sarebbe disposta a sborsare diversi milioni di ...

Volley - i migliori italiani della 16^ giornata di Superlega. Giannelli-Vettori strepitosi - Zaytsev Torna alla grande - Piano granitico : Nel weekend si è disputata la 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile (il turno si completerà tra un mese con i recuperi Monza-Vibo Valentia e Sora-Siena). Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. I protagonisti italiani della magica vittoria di Trento contro Perugia, i dolomitici dominano il big match e balzano in testa alla classifica ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano soffre ma Torna da Latina con tre punti : Revivre Axopower Milano vittoriosa in quel di Latina, la squadra di coach Giani torna dalla trasferta laziale con tre punti Tanto sudata quanto preziosa la vittoria che la Revivre Axopower Milano riporta a casa dopo la trasferta di Latina contro i padroni di casa della Top Volley. Nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina la formazione di coach Giani riesce ad ottenere il bottino pieno dei tre punti al termine di un confronto ...

Mercati in cerca di riscatto - la palla Torna alle Banche centrali : Istat: nota mensile sull'andamento dell'economia, dicembre. Bankitalia: pubblicazioni, 'L'economia italiana in brevè - 'Turismo internazionale dell'Italià. Spagna: revisione rating Fitch. Gb: ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller Torna sul podio! E’ secondo in una gara dimezzata dalla neve : Arriva il secondo podio stagionale per l’Italia e per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla storica pista teutonica di Koenigssee va in scena una gara molto particolare, dimezzata a causa delle condizioni meteo: la tanta neve caduta ha limitato la visibilità degli atleti e ha costretto la giuria ad annullare la seconda discesa dopo che erano già partiti quindici slittinisti. Resta dunque il ...