Texas style | il look cowgirl è super trendy

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Uno dei trend che sono andati alla grandissima durante l’inverno è stato quello dei texani, ossia gli stivaletti dache hanno spopolato su tutte le passerelle. Va da sè che un altrotrend sarà quello delda… solo che bisogna fare attenzione: assomigliare a Calamity Jane è un attimo! Vediamo come fare per ottenere questoin modo semplice, ma soprattutto con stile.Come ottenere un: gli stivaletti Innanzitutto, quello che vi serve è un paio di stivaletti texani, ossia quegli stivaletti da cowboy di cui parlavo sopra. Esistono alti fino a sotto il ginocchio oppure bassi alla caviglia. Il mio suggerimento è quello di indossare i primi con le gonne e i secondi con i pantaloni (jeans in questo caso ovviamente), possibilmente bootcut oppure un pochino scampanati (flared).Fonte PinterestCome ottenere un...