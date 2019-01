Tesla Model S in modalità Autopilot investe e “uccide” un robot Fake o delirio a Las

Tesla Model 3 arriva in Italia : ecco come averla... e quanto costa : Ci sono voluti quasi tre anni da quando l'abbiamo vista per la prima volta, ma finalmente la Tesla Model 3 si può ordinare anche in Italia, cioè senza alcuna prenotazione. Così come un'auto qualunque, ora anche la berlina elettrica di Palo Alto ha il suo configuratore online, con i prezzi dei Modelli di partenza e di tutti gli accessori. Finora, infatti, la configurazione poteva essere effettuata soltanto da chi aveva versato l'anticipo a ...

Tesla - al via per tutti gli ordini della Model 3" : Il look esterno può essere poi completato dai cerchi in lega maggiorati da 19 pollici Sport, proposti in opzione rispetto agli standard Aero da 18'. Se poi per l'abitacolo si preferisce la tonalità ...

Tesla in difficoltà : consegne Model 3 sotto attese - taglia prezzi in Usa. Titolo perde 7 - 5% : NEW YORK - Reduce da un 2018 in cui ha guadagnato quasi il 7%, Tesla inizia il 2019 con il freno a mano tirato: il Titolo del produttore di auto elettriche è arrivato a cedere il 7,5% a 309...

La Tesla Model 3 sbarca in Cina" : Nel paese asiatico - il più grande mercato al mondo per le auto elettriche - il prezzo di partenza della vettura sarà di 499mila yuan, 72mila dollari. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso,...

Tesla Model 3 - Il configuratore italiano è online : Dopo aver dato accesso al configuratore della Model 3 ai clienti che l'avevano prenotata negli scorsi mesi, la Tesla ha messo online sul proprio sito italiano la pagina che permette di personalizzare, e ordinare, un esemplare dell'elettrica. Come anticipato nelle scorse settimane, la berlina sarà inizialmente proposta nelle due versioni Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range con prezzi a partire da 60.580 (59.600 euro più 980 ...

Tesla pronta a lanciare la Model 3 in Europa : MILANO - Tesla non ha ancora il via libera della utorità per portare il suo Model 3 in Europa, ma secondo una fonte bene informata sarebbe ormai a un passo - o meglio a un mese - dal far partire le ...

Tesla - Da febbraio 3.000 Model 3 a settimana per l'Europa : Le Tesla Model 3 destinate al mercato europeo saranno spedite via mare al porto belga di Zeebrugge, con un ritmo di 3.000 esemplari a settimana a partire dal prossimo mese di febbraio. I primi esemplari ordinati dai clienti del Vecchio Continente saranno prodotti tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio: la Casa, dopo aver ufficializzato i prezzi, ha richiesto agli acquirenti che hanno prenotato una Model 3 di completare entro la fine ...

Tesla Model 3 - La Dual Motor in Italia con prezzi da 59.600 euro : La Tesla ha annunciato i listini Italiani della nuova Model 3. L'elettrica, in versione Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range, sarà proposta con un prezzo di partenza di 59.600 euro: in questa configurazione la berlina è accreditata di un'autonomia massima, misurata secondo il ciclo WLTP, di 544 km. Le prime consegne sono previste per il prossimo mese di febbraio e, nei mesi successivi all'introduzione sul mercato europeo, non ...

Tesla Model 3 - il listino per l’Italia partirà da 60 mila euro – foto : Tesla ha finalmente diffuso i listini con i prezzi ufficiali, in europa, della Model 3. Si parte da poco sotto i 60 mila euro (59.600 per la precisione) per la versione Dual Motor e si arriva fino ai 70.700 della Performance. Prezzi che, ove mai ce ne fosse bisogno, contribuiscono a sfatare la convinzione che si trattasse di un Modello “democratico”, ovvero accessibile da un gran numero di clienti: inizialmente, infatti, si parlava di 35 ...

Tesla Model 3 : comunicati i prezzi ufficiali per l’Italia [FOTO] : Le versioni proposte della Model 3 sul mercato italiano sono le Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range Tesla ha comunicato i prezzi della Model 3 per il mercato italiano: i primi esemplari della nuova berlina 100% elettrica americana verranno consegnati nel nostro paese da febbraio 2019 ad un prezzo di partenza di 59.600 euro. Il listino si riferisce alla versione Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range in ...

Tesla cresce anche da noi. Arriva in Europa la Model 3 : E tra gennaio e settembre Tesla ha annunciato di aver consegnato 126.000 auto nel mondo, 53.000 solo nel terzo trimestre. A fine 2018 l'obiettivo è Arrivare a 180.000 unità contro le 100.000 dell'...

Tesla Model 3 : in Italia da febbraio 2019 a partire da €59.600 : Tesla Model 3, il Modello più recente di auto elettrica prodotta dalla Tesla Motors, è probabilmente uno dei Modelli più importanti realizzati dall’azienda californiana. Si tratta della versione pensata per approdare sul mercato con una variante dal prezzo accessibile con l’obiettivo di rendere ancora più semplice per i consumatori il passaggio all’elettrico. Ma al tempo stesso è stata la vettura che forse più di ogni altra ha ...