Terrorismo | parla ' pentito' della Jihad Scatta il blitz con 15 fermi

Parla 'pentito' della Jihad - scatta blitz anti- Terrorismo : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Parla un 'pentito' della Jihad che racconta i retroscena su sbarchi fantasma ma anche su persone vicine al terrorismo islamico e fa scatta re il blitz dei Carabinieri del Ros, nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, con il supporto dei competenti Com

«I lupi del Jihad si fermano così». Parla il numero uno dell’anti Terrorismo Ue : Gilles De Kerchove: «Sono decine di migliaia, tra noi. Eppure possiamo prevenirli. Le varie intelligence hanno già moltissimi dati. Dobbiamo incrociarli tra loro. Specie quelli biometrici» Terrorismo, la pena di morte rischia di tornare in Europa" Quei figli dell'Isis che non vuole nessuno"

Attacco ai mercatini di Strasburgo - Parlamento blindato. Tajani : “Probabile Terrorismo” : Il presidente del Parlamento Ue ha spiegato che la plenaria in corso continua regolarmente: "Tutti coloro che sono dentro all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto". Poi ha aggiunto: "Ci sono morti e feriti probabilmente è terrorismo".Continua a leggere