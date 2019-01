Terrorismo | blitz dei carabinieri | 15 arresti

Terrorismo - pentito della jihad fa scattare blitz : 8 fermi. "Rischiate un esercito di kamikaze in Italia" : Tratta di migranti dalla Tunisia e apologia dell'Isis anche su Facebook. I Ros: "Concreta minaccia alla sicurezza nazionale"

Parla 'pentito' della Jihad - scatta blitz anti-Terrorismo : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Parla un 'pentito' della Jihad che racconta i retroscena su sbarchi fantasma ma anche su persone vicine al terrorismo islamico e fa scattare il blitz dei Carabinieri del Ros, nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, con il supporto dei competenti Com

Terrorismo : blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia : I Carabinieri del R.O.S. Di Palermo stanno eseguendo nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate ...

Terrorismo. Blitz carabinieri : 15 fermi : 6.15 I carabinieri del Ros di Palermo hanno portato a termine nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla Dda del capoluogo siciliano nei confronti di persone accusate di vari reati fra i quali istigazione a commettere delitti in materia di terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con 2.500 euro era possibile arrivare sulle coste trapanesi partendo dalla Tunisia su gommoni veloci. Per ...

Berlino - blitz della polizia sulle tracce dei complici del Terrorismo : Martedì mattina la polizia tedesca ha fatto irruzione in diversi edifici di Berlino nel corso di un'indagine sul terrorismo di matrice islamica fondamentalista. Secondo quanto rivelato dalle autorità ...

Blitz antiTerrorismo dei Nocs in Sardegna - un arresto : “Progettava attentato chimico” : L’operazione è stata condotta dagli uomini dei Nocs, insieme alle squadre Digos di Nuoro e Cagliari con il coordinamento della Dda di Cagliari. Il presunto terrorista è un 38enne di origine palestinese che secondo l'accusa stava progettando un attentato chimico contro un obiettivo sensibile sull'Isola.Continua a leggere

Sardegna - blitz antiTerrorismo : arrestato uomo - progettava attacco : Sardegna, blitz antiterrorismo: arrestato uomo, progettava attacco Fermato in pieno centro a Macomer, nel nuorese. La polizia ha pedinato e monitorato per lungo tempo l’uomo, sospettato di essere un terrorista islamico. Il blitz coordinato dalla Dda di Cagliari è scattato questa mattina dopo che l’uomo era uscito di ...

Blitz antiTerrorismo in provincia Nuoro : 11.28 Un Blitz della Polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato stamane a Macomer, in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l'operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all'arresto di un soggetto straniero che stava progettando un attentato in Sardegna. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa nel pomeriggio.

Blitz AntiTerrorismo in provincia Nuoro : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Un Blitz della Polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l'operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha ...

Terrorismo - blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro : un arrestato. “Stava progettando un attentato” : Un blitz della polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l’operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all’arresto di un soggetto che stava progettando un attentato. L'articolo Terrorismo, blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro: un arrestato. “Stava progettando un attentato” proviene da Il Fatto Quotidiano.