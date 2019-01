Terrorismo | 15 arresti tra Sicilia e Brescia

Terrorismo e tratta migranti - “pentito” fa scattare blitz : arresti tra Sicilia e Lombardia : I Carabinieri stanno eseguendo 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano. L'organizzazione criminale gestiva viaggi a bordo di natanti veloci di gruppi di migranti tra Tunisia e Italia. L'inchiesta nasce dalla collaborazione di un tunisino coinvolto nell'attività della banda: avrebbe deciso di parlare per evitare che ci si ritrovasse con “un esercito di kamikaze in Italia”.Continua a leggere

Maxi operazione anti Terrorismo dei Ros : 15 arresti in tutta Italia : Roma, 9 gen., askanews, - I Carabinieri del R.O.S. stanno dando esecuzione all'arresto di 15 indagati su indicazione della Procura Distrettuale di Palermo, nelle province di Palermo, Trapani, ...

Marocco - 4 arresti per l'omicidio delle turiste. «Sono fedeli dell'Isis - è Terrorismo» : Svolta al giallo delle due turiste uccise in Marocco. Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, e Maren Ueland, 28enne norvegese, sono state trovate morte due giorni fa in una zona isolata vicino a...

Turiste uccise in Marocco : 4 arresti/ Diffuso il video choc della decapitazione 'Si tratta di Terrorismo' : Si segue la pista del terrorismo ilsamico nella morte delle due Turiste scandinave in Marocco: spunta video della decapitazione, dubbi su autenticità.

Turchia : 1000 arresti per Terrorismo : ANSA, - ISTANBUL, 10 DIC - Ancora arresti di massa in Turchia con accuse di terrorismo. Sono 926 le persone finite in manette in operazioni condotte in tutto il Paese nell'ultima settimana, secondo il ...

Turchia : quasi mille arresti per 'Terrorismo' in 7 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia