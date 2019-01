Terremoto Etna | tanta paura da Catania a Messina per la nuova forte scossa sul vulcano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Unmagnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica elogia in provincia di. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.ll Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l’evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana.L'articolodaper lasul, nessun danno Meteo Web.