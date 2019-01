Tennis | Qualificazioni Australian Open 2019 | Martina Trevisan unica azzurra al secondo

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio beffardo per gli azzurri. Due derby - tanti incroci fratricidi : Effettuato il sorteggio del tabellone maschile delle qualificazioni degli Australian Open di Tennis: ben quindici gli azzurri al via, era lecito attendersi qualche incrocio tra connazionali, ma la sorte beffarda ha riservato ben due derby al primo turno ed anche tre azzurri nello stesso spicchio di tabellone in ben due circostanze. Lorenzo Sonego testa di serie numero 1, Paolo Lorenzi numero 4 del seeding: questi gli azzurri più accreditati per ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio duro per le cinque azzurre iscritte : Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili degli Australian Open: non va benissimo alle cinque azzurre iscritte, nessuna delle quali era testa di serie: Anastasia Grymalska capita nello spicchio di tabellone della testa di serie numero 1, la russa Vera Zvonareva, Martina Di Giuseppe becca la testa di serie numero 5, l’ucraina Anhelina Kalinina, Jasmine Paolini trova subito la numero 7 del seeding Veronika Kiudermetova, ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Thomas Fabbiano e Roberto Marcora escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo). Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato ...

Tennis : Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni a Doha ed a Pune : Niente da fare per Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi impegnati nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP di Doha (Qatar) e di Pune (India). I nostri due portacolori, pur lottando, si sono dovuti arrendere al lituano Ricardas Berankis (n.117 ATP) e al canadese Felix Auger-Aliassime (n.109 ATP), di cui si parla un gran bene, essendo un classe 2000 di talento. Il senese è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un ...

Tennis – Atp di Doha : Lorenzi in scioltezza nelle qualificazioni - asfaltato il qatariota Al-Mutawa : L’azzurro non ha problemi a superare il proprio avversario, riuscito a conquistare solo un misero game Nessun problema per Paolo Lorenzi ai nastri di partenza delle qualificazioni del ‘Qatar ExxonMobil Open’ (cemento, montepremi di 1.313.215 dollari) di scena sui campi del Khalifa International Tennis&Squash Complex di Doha. Il 37enne senese, numero 110 Atp, ha superato il primo turno 6-1, 6-0 contro il qatariota ...

Tennis – Atp di Pune : esordio positivo per Bolelli nelle qualificazioni - l’azzurro supera Schnur in due set : Buona la prima per Simone Bolelli nel torneo indiano, niente da fare per il canadese Schnur che si arrende in due set Ottima vittoria per Simone Bolelli nelle qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari), in corso a Pune, in India. Il giocatore azzurro, attualmente numero 145 del ranking ATP, ha battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 35 minuti, il canadese Brayden ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei 2019 : sorteggiati i gironi - Italia a caccia del pass per Nantes : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Tennistavolo che si giocheranno a Nantes (Francia) nel mese di settembre. Le Qualificazioni si disputeranno il 18-19 maggio, le prime due squadre di ogni gruppo accederanno alla fase finale insieme ad altre quattordici formazioni già ammesse insieme (tra cui il Paese organizzatore e i Campioni in carica). L’Italia maschile ha pescato Ucraina, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Croazia-Italia 3-0. Azzurre costrette a disputare la seconda fase : L’Italia del Tennistavolo femminile esce sconfitta per 3-0 in Croazia nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 e non riesce a passare direttamente alla rassegna continentale. La nostra Nazionale sarà ora costretta a passare dallo step successivo di qualificazione in programma per il maggio 2019 dove verranno messi in palio gli ultimi posti per la kermesse calendarizzata per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Kosovo-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase da imbattuti : L’Italia maschile del Tennistavolo chiude a punteggio pieno il Girone 2 del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei a squadre 2019 dopo aver vinto in Kosovo per 0-3 nella sesta ed ultima giornata. Gli Azzurri saranno attesi, nel prossimo maggio, dalla seconda fase, nella quale saranno messi in palio gli ultimi posti per la rassegna continentale. Di seguito tutti i risultati odierni. Kosovo-Italia 0-3 Fatih Karabaxhak-Antonino Amato 0-3 ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. Italia ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Italia-Israele 3-0. Primo posto aritmetico per gli azzurri : L’Italia maschile del Tennistavolo a Terni batte Israele per 3-0 nella quinta giornata della prima fase delle Qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli azzurri legittimano così il passaggio al turno successivo e conquistano aritmeticamente la vetta del Girone 2 del Gruppo B: i ragazzi del DT Patrizio Deniso potranno così affrontare senza patemi d’animo la trasferta in Kosovo ad inizio dicembre. Di seguito tutti i risultati ...