Telefonata shock alla radio | ascoltatore racconta la sua storia mentre si droga

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Mancano pochi minuti alle 5.00, in diretta su Rai2 ci sono come ogni notte I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Allo 06 3131, per intervenire al telefono, si prenota Sergio. La suaè una auto analisi che fa riflettere. “Chiedete a tutti cosa stanno facendo svegli a quest’ora, la vostra trasmissione mi piace, perché chiunque puòrsi e svelare una parte di sé stesso. Io mi sto facendo uno speedball, una miscela tra bianca e nera, una miscela tra eroina e cocaina. Chiamo da una grande città del nord Italia. Sono dipendente da parecchio. Ho provato ma non ci sono riuscito. La prima volta che l’ho fatto ero giovanissimo, sono stato nel tunnel per un periodo di nove anni. Sono andato in comunità ma l’esperienza è fallita. Sono riuscito a smettere per 17 anni ma dopo 17 anni, non so perché, sono ricaduto in questo inferno. Provo a ...