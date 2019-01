: Di fronte al comunicato del #Mit che annuncia la bozza preliminare di analisi costi benefici sulla #Tav non ho più… - raffaellapaita : Di fronte al comunicato del #Mit che annuncia la bozza preliminare di analisi costi benefici sulla #Tav non ho più… - TelevideoRai101 : Tav,Mit: documento è bozza preliminare - Cyber_Feed : Breaking News #Tav,Mit: documento è bozza preliminare -

Attesa per i contenuti deldi analisi costi-benefici sulla Tav, consegnata oggi al governo. "Ilricevuto dal professor Ponti e dalla sua task force è unadi analisi costi-benefici, precisano fonti Mit,che è allo studio della Struttura tecnica di missione del Mit per un vaglio di conformità rispetto alle deleghe affidate ai consulenti del ministero". In ogni caso,si ribadisce,l'analisi andrà condivisa con la Francia,la Commissione Ue e in seno al governo, prima della pubblicazione.(Di mercoledì 9 gennaio 2019)