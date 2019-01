Tav | l' analisi costi-benefici consegnata al ministro Toninelli

Tav - Ponti : consegnata al governo l'analisi costi-benefici. Chiamparino : "Governo decida in fretta" : Tocca alla politica, spero che si esprima rapidamente". "Non posso parlare degli esiti dei conti - ha spiegato - perché l'accordo tra il ministro Toninelli e il mio gruppo è che se ne parli solo ...

Tav - consegnata oggi l’analisi costi e benefici : «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni». Così Sergio Chiamparino, in diretta su Sky Tg 24 con il professor Marco Ponti, capo del team scelto dal ministro delle Infrastrutture Danil...

Tav - presentata analisi costi-benefici : la Commissione dice no : No della Commissione alla Tav dopo la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti. Lo ha detto, in un confronto su Sky Tg24...