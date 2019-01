Tav | Chiamparino | ' Il governo dica cosa vuole'

Tav : Chiamparino - cifre Toninelli vecchie : ANSA, - TORINO, 8 GEN - Le cifre di spesa per la Tav Torino-Lione di cui ha parlato oggi il ministro Toninelli "sono precedenti all'accordo internazionale del 2012 che di fatto ha dimezzato i costi ...

Tav - il movimento del Sì torna in piazza il 12 gennaio. Chiamparino : “Ci sarò - governo continua a rinviare decisione” : Il fronte del Sì al Tav Torino-Lione annuncia una nuova mobilitazione sotto la Mole per sabato 12 gennaio. Una seconda protesta, sempre in piazza Castello e a due mesi di distanza dalla prima manifestazione, dal titolo ‘Tav: basta con gli indugi. Il fututo dell’Italia passa dalle infrastrutture’. “L’ennesimo rinvio del governo – spiegano gli organizzatori – mette una seria ipoteca su 800 milioni di fondi ...

Tav - Chiamparino : pronti a gestire noi : 16.14 "E intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il Commissario di governo sulla TorinoLione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Così il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, nella conferenza stampa di fine anno. "E un segno incontrovertibile della volontà del governo di non voler fare l'opera", aggiunge, annunciando l'istituzione dell'Osservatorio sulla Tav in seno regionale,e la ...

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla noi : "E' intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Lo dice il presidente della ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla : Torino, 28 dic., askanews, - 'È intollerabile e inconcepibile che il governo non dica niente sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, non dico il commissario Basettoni, così ...

"Analisi costi benefici boccerà la Tav"/ Bloomberg smentito da Toninelli : Chiamparino - "basta manfrine" : Tav, Bloomberg: 'Analisi costi-benefici ha detto no', Toninelli smentisce: Fico parla di spreco di denaro, il ministro sull'ipotesi referendum

Tav - Chiamparino : “Ultima bandiera del M5s. Analisi costi benefici è una pantomima per giustificare decisioni politiche” : “Qui è tutta una questione politica: l’Analisi costi benefici serve solo ad avallare decisioni politiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino al Circolo dei Lettori di Torino. “L’Ilva doveva diventare un parco ed è rimasta un’acciaieria, la Tap doveva interrompersi, il Terzo Valico è stato dato il via libera. La Tav rischia di essere l’ultima bandiera in mano ai Cinque ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

Corteo No Tav a Torino - Appendino : "Da sempre contraria"/ Video - Chiamparino : "Manifestazione un po' scontata" - IlSussidiario.net : Corteo No Tav a Torino, Appendino: "Da sempre contraria". Video, Chiamparino: "Manifestazione un po' scontata". Ultime notizie

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Tav - Chiamparino : 'Se il governo si sfila siamo pronti a farla noi' : "Se malauguratamente il governo dovesse bloccare la Tav, noi siamo pronti a lavorare con le Regioni limitrofe per prenderne in carico la realizzazione". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Chiamparino : pronti a realizzare la Tav con le Regioni limitrofe : Roma, 13 nov., askanews, - 'Se malauguratamente il Governo dovesse bloccare la TAV, noi siamo pronti, oltre a chiedere al Consiglio Regionale una legge per attuare in tempi rapidissimi un referendum ...

Tav : Chiamparino - Di Maio fa propaganda : ANSA, - TORINO, 31 OTT - E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio ...