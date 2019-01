Tav | analisi costi benefici al Mit | va condivisa con Francia e Ue

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici : L’annuncio del professor Ponti durante la diretta su Sky Tg 24. La replica in diretta del governatore del Piemonte

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino “Ora il Governo decida” : «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni». Così Sergio Chiamparino , in diretta su Sky Tg 24 con il professor Marco Ponti, capo del team scelto dal ministro delle Infrastrutture Danil...

Tav : consegnata a governo analisi costi-benefici. Trivelle : emendamento per stop permessi Ionio : Il presidente della commissione di esperti Marco Ponti non si sbilancia sull'esito, in attesa che il ministro Toninelli renda pubblico il dossier - E' stata consegnata oggi al governo l'analisi costi-...