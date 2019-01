Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Basket - ultima giornata per definire il Tabellone di Coppa Italia. Cosa succede a parità di punti? Il regolamento : La LegaBasket Serie A ha pubblicato in data odierna tutte le ipotesi di parità al termine della quindicesima giornata del campionato 2018-2019. La classifica varrà per stabilire le formazioni che disputeranno la Final Eight di Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio al Mandela Forum di Firenze, oltre agli accoppiamenti. Ci sono alcune certezze: le cinque squadre che hanno già staccato il pass. Si tratta di Milano (matematicamente prima), Venezia, ...

Coppa Italia - il programma degli ottavi di finale : il Tabellone : Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale – Le squadre dei vari campionati Italiani hanno avuto modo di ricaricarsi in vista del ritorno in campo, non solo il campionato ma anche la Coppa Italia con tante sfide pronte a regalare spettacolo ed emozioni. Si inizia con il match tra Lazio e Novara, match che si preannuncia equilibrato quello tra Sampdoria e Milan, la Juventus impegnata contro il Bologna. L’Inter contro il ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

