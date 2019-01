ilfogliettone

Svizzera, Sharon Stone citata in Tribunale non si presenta

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)non è comparsa oggi davanti all'autorità di conciliazione deldella regione Maloja, in Engadina. La star di Hollywood era stataper rispondere a una richiesta di risarcimento. La citazione era comparsa a dicembre sul Foglio ufficiale retico: al centro della vertenza lo "Charity Gala", evento benefico tenutosi il 28 dicembre 2017 al Kempinski Grand Hotel des Bains di St. Moritz . Proprio al Gala, organizzato per raccogliere fondi a favore dell'associazione benefica fondata dall'attrice americana e dalla sorella, sarebbe legata la richiesta di risarcimento. Secondo alcuni giornalisti presenti oggi sul posto -riferisce l'Ats- all'orario concordato sei persone sarebbero entrate nell'ufficio dell'autorità di conciliazione - tra queste non la- e ne sarebbero uscite appena venti minuti dopo, tempo verosimilmente troppo breve per giungere ad un ...