Sul quotidiano ' Evening Standard' appello pro Ue ' Non siamo un isola'

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : Di Maio&Di Battista in gilet giallo. Salvini in Polonia e i suoi dai nazi : Europee 2019 M5S, Di Maio e Di Battista si infilano il gilet giallo La strategia per il voto – “Non mollate, vi aiutiamo sul web con Rousseau”. La mossa del capo politico per avviare contatti con i manifestanti francesi di Luca De Carolis Achtung referendum di Marco Travaglio Se i 5Stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendum ...

Nicola Porro smonta il Fatto Quotidiano Sull'epurazione di Luca e Paolo da Rai 2 : Tiene banco il caso di Luca & Paolo, "epurati" dalla Rai 2 di Carlo Freccero: restano a Quelli che il calcio ma viene cancellata Quelli che dopo il tg. Il direttore ha spiegato che verranno sostituiti da un approfondimento politico. E sul Fatto Quotidiano, prontamente, è stato pubblicato un articolo

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Non solo migranti – Il vicepremier contro tutti : Alta tensione Salvini tira dritto contro M5S. “Di migranti ne prendo zero” Duello – Il leghista: “Qui non ne sbarca uno”. Di Maio replica: “Decide il governo” Ma il ministro dell’Interno insiste, anche sul referendum: “Si fa con il quorum” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Gelosone. “Un’altra velina ingrata. Come la mamma. Silvio tradito da Barbara. Dopo la lettera di Veronica a Repubblica, ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 6 gennaio : : Sea Watch ancora ferma: “Non siamo un hotspot” I 49 migranti, da giorni, stazionano sulle navi davanti Malta. Da Berlino primo spiraglio: “Li prendiamo ma solo se c’è una distribuzione europea” di RQuotidiano Ultimo fango a Rai2 di Marco Travaglio Hai capito Freccero? L’avevamo sempre considerato un fottuto e folle genio. Ora scopriamo che è un coglione patentato. Pensate: a 71 anni, anziché godersi la pensione in santa pace, accetta di ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : Nave dei migranti - Conte e Di Maio scavalcano Salvini : Immigrazione Di Maio nei guai coi sindaci sfida Salvini sui migranti Il capo M5S, su spinta di Roberto Fico, apre allo sbarco di donne e bambini dalle due navi Ong. Ma la Lega non gradisce. Cresce il fronte interno contro il dl Sicurezza di Luca De Carolis Grave ma non seria di Marco Travaglio Siccome in Italia la situazione è sempre grave ma non seria (Flaiano), fra i sindaci ribelli e il ministro dell’Interno si sta giocando la solita ...

Il Salento si risveglia imbiancato : neve Sul sud Brindisino - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nella tarda notte sul Salento si sono avute le prime nevicate con parziali accumuli, neve sul Brindisino e Leccese con i settori adriatici favoriti come previsto. Questo è stato possibile come detto ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Nel 2002 - da Sofia - Silvio Berlusconi ordinò la cacciata dalla tv pubblica delle voci più scomode : Dopo la cacciata Freccero ribalta l’editto: “Rivoglio Luttazzi su Rai2” Il neo-direttore lancia un nuovo talk sullo stile di Biagi e chiama il satirista: “È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi” di Lorenzo Giarelli 17 anni dopo di Marco Travaglio Ve l’immaginate Luttazzi nella Rai del 2018? Anzi, meglio: ve l’immaginate Luttazzi nell’Italia del 2018? Carlo Freccero, ex-neo-direttore di Rai2, annuncia il suo ritorno nel cosiddetto ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : ecco chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Di Battista aiuterà M5S alle Europee e poi via in Congo : Il ritorno “Dibba” l’Africano: campagna per l’Ue e poi via in Congo Magari passerà alla storia, o meglio alla cronaca, come il “patto del bombardino”. Fatto sta: Alessandro Di Battista è tornato in pista. Nella fattispecie, una pista da sci delle Dolomiti. Il Capodanno dei Cinque Stelle è (quasi) tutto nell’abbraccio tra i due gemelli diversi del Movimento: dopo il lungo peregrinare mesoamericano Di Battista rientra a […] di Tommaso ...

Dieci Vespe Sul furgone abbandonato : erano state rubate a un collezionista - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Sono stati riconsegnati al legittimo proprietario i Dieci scooter Vespa vecchio modello trovati a bordo di un autofurgone rubato a Ceglie Messapica, all'alba del 28 dicembre. I carabinieri di San ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : Muore la donna abbandonata nell’ospedale tra le formiche : Napoli Coperta di formiche, è morta. “In corsia anche l’infezione” Sanità – La 71enne cingalese, filmata piena di insetti in ospedale, si è aggravata dopo un trasferimento. L’avvocato integra la denuncia, attesa l’autopsia di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cura omeopatica/1. “Violenza negli stadi. La svolta di Salvini: ‘Incontrerò gli ultrà’” (La Stampa, 28.12). Poi, per combattere la mafia, ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 dicembre : : Il Dossier Manovra Pro&Contro: Più continuità con il passato di quanto dica lo show in aula Paradossi – La legge di bilancio ottiene la fiducia alla Camera tra i gilet azzurri di Silvio e gli allarmi democratici del Pd: contenuti diversi, ma i numeri macro sono “alla Renzi” di Marco Palombi Strategia della pensione di Marco Travaglio Noi fortunati che abbiamo seguito in tv il cosiddetto dibattito parlamentare sulla manovra di ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 29 dicembre : : Il dossier Il cavillo dimenticato che può dimezzare il regalo ai Benetton Autostrade – Nel 2007 il Cipe bocciò il maxi rimborso in caso di concessione revocata di Daniele Martini I Conte senza l’oste di Marco Travaglio Giacobino. “(Conte) amico del popolo. Come Marat” (Aldo Cazzullo, Corriere della sera, 21.5). Maggiordomo comunista. “Vogliono rifilarci un altro premier di sinistra”, “Mattarella non digerisce il premier maggiordomo” ...