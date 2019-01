Spritz alla conquista del mondo

vanityfair

: Zombie Spritz & Go... Buuuuuuuu!!!! :D ======================= diario semi-quotidiano di un bifolco alla tastier… - GB_Fiorani : Zombie Spritz & Go... Buuuuuuuu!!!! :D ======================= diario semi-quotidiano di un bifolco alla tastier… - AliceBariviera : Sta mattina ho spiegato alla Maura come fare lo spritz. Mi sento realizzata. - IlTeo3D : @susarda Fai lo spritz bianco originale alla triestina e fai prima ( e meglio) -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Old FashionedNegroniWhiskey SourDaiquiriManhattanMartini CocktailEspresso MartiniMargaritaAperolMoscow MuleChissà come si chiamerebbe il più classico degli aperitivi italiani se i soldati austriaci di stanza nella Serenissima non avessero pensato di «sprizzare» (dal tedescoen, che significa appunto «spruzzare») il vino veneto con il selz per renderlo più leggero. E soprattutto, chissà che gusto avrebbe se negli anni ’20 e ’30 tra Padova e Venezia qualcuno non avesse avuto l’idea di aggiungere al mix anche il bitter Aperol. Ecco come è nato l’Aperol, uno dei cocktail italiani più amati e famosi, che ora per la prima volta compare tra i primi dieci posti nella classifica dei classici più venduti nei migliori bar deldella rivista Drinks International.LA LISTA Tra le più attese ogni anno, per compilarla stavolta Drinks International ha ...