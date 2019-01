Sport in tv oggi 9 gennaio | gli orari degli eventi e come vederli in streaming

Sport in tv oggi (8 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Prosegue la settimana di Sport ed anche oggi, martedì 8 gennaio, ci sarà tanto Sport da seguire in tv e streaming: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre si continuano a giocare a singhiozzo a tennis nei tornei di Sydney e Auckland. Altro piatto forte della giornata è lo slalom femminile di Flachau, mentre non mancherà il calcio con la Ligue1 francese e la EFL Cup inglese con Tottenham-Chelsea. Gran chiusura in serata ...

Sport Invernali - il calendario di oggi (martedì 8 gennaio) : programma - orari e tv di sci alpino e snowboard : oggi doppio appuntamento sulle nevi di Flachau (Austria) e Bad Gastein (Austria) per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard. A partire dalle ore 18.00 andrà in scena la prima manche del sesto slalom stagionale femminile a Flachau (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo show di Zagabria (Croazia), gli occhi saranno tutti sulla statunitense Mikaela Shiffrin che vuol confermarsi ancora una volta la ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 gennaio : Berrettini vittorioso ad Auckland. Camila Giorgi bloccata dalla pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...

Sport in tv oggi (7 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Sport DI LUNEDI’ 7 GENNAIO Inizia una nuova settimana di Sport ed anche oggi, lunedì 7 gennaio, ci sarà tanto Sport da seguire in tv e streaming: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo ...

Sport in tv oggi (domenica 6 gennaio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Domenica 6 gennaio davvero molto ricco nell’universo Sportivo con una seria infinita di eventi per incominciare alla grande il primo weekend dell’anno nuovo. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: piatto gustosissimo per le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, l’ultima prova della Tournée dei Quattro Trampolini, la Coppa del Mondo di combinata nordica, ...

Sport Invernali oggi (domenica 6 gennaio) : programma - orari - tv e streaming. Il calendario completo : oggi domenica 6 gennaio ci aspetta una giornata estremamente ricca per gli Sport Invernali, il programma è particolarmente nutrito e variegato: ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, tutti contro Marcel Hirscher. Imperdibile la tappa del Tour ...

Sport in tv oggi (sabato 5 gennaio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Sabato 5 gennaio davvero molto ricco nell’universo Sportivo con una seria infinita di eventi per incominciare alla grande il primo weekend dell’anno nuovo. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: piatto gustosissimo per le discipline invernali con lo slalom femminile di Zagabria, la penultima tappa del Tour de Ski in Val di Fiemme, le qualificazioni dell’ultima prova della Tournée dei Quattro Trampolini, la ripresa della Coppa ...

Sport Invernali oggi (sabato 5 gennaio) : programma - orari - tv e streaming. Il calendario completo : oggi sabato 5 gennaio ci aspetta una giornata estremamente ricca per gli Sport Invernali, il programma è particolarmente nutrito e variegato: ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, Mikaela Shiffrin contro tutte. Imperdibile la tappa del Tour ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : risultati e notizie di oggi. Marco Cecchinato va all’assalto della Finale nell’ATP di Doha : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...

Sport in tv oggi (4 gennaio) : gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Altra abbuffata di Sport in questo 4 gennaio 2019. Il darsi delle discipline nell’alternarsi delle ore e dei minuti non si ferma mai ed ecco che il menù odieno è decisamente ricco. E’ il tennis a farla da padrone con la penultima giornata della Hopman Cup che deciderà la seconda finalista del torneo/esibizione a Perth ed incontrerà la Svizzera di Roger Federer. Poi focus sulle semifinali dell’ATP di Pune (India) e del WTA di ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato in semifinale a Doha - Milano contro il Buducnost in Eurolega : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

