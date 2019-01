Spazio | il capo Roscosmos | “La politica Usa è la causa dello stop alla mia visita”

Spazio : la NASA annulla visita del capo di Roscosmos : La NASA ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roscosmos, Dmitri Rogozin. L’agenzia spaziale russa ha chiesto ufficialmente spiegazioni a quella statunitense. La visita era in programma per il prossimo febbraio: Roscosmos ha precisato che il viaggio era stato organizzato “in accordo con un invito ricevuto in precedenza” da parte della NASA. L'articolo Spazio: la NASA annulla visita del capo di ...

Disabile pestato alla festa di Capodanno di Marsala : “Chiedevo solo più Spazio” : Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino, affetto da handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale, è stato strattonato e colpito con calci e pugni al volto durante la notte di Capodanno: "Ho solo chiesto a chi stava ballando di lasciarmi passare". Rotto il setto nasale: per lui la prognosi di guarigione è di 30 giorni.Continua a leggere

Spazio - capodanno su Ultima Thule : New Horizons la piccola sonda esploratrice della Nasa, ha raggiunto Ultima Thule, designato come Mu69 2014, il primo giorno dell’anno, a oltre 6 miliardi di chilometri dalla Terra. Dalle prime immagini l’oggetto sembra avere la forma di un birillo di circa 32 per 16 chilometri, che ruota come un’elica attorno ad un asse che punta approssimativamente verso la sonda stessa. Sorvolando Ultima Thule, nelle prime ore del capodanno New ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Spazio : a Capodanno la sonda NASA New Horizons sfiorerà Ultima Thule : Il 1° gennaio 2019 la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Manca poco dunque al flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons sorvolerà un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o ...

Spazio - il capo dell’agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...