Sicurezza | De Corato | emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti 2

Sicurezza : De Corato - emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta Milano, secondo i dati Istat, vince la classifica di città con il tasso di delittuosità più alto di Italia, addirittura 10.908 delitti ogni 100 mila abitanti, un record, che riconferma l'emergenza Sicurezza, al quale ormai il sindaco Sala e la sua Giunt

Sicurezza - Polfer Lombardia : De Corato elogia agenti - strumenti di autodifesa anche ad ATM : "Dopo la pubblicazione dei dati inerenti alle operazioni di polizia ferroviaria in Lombardia, viene certificato l'ottimo lavoro degli agenti impegnati sul campo, sia a bordo dei treni, sia a presidio delle stazioni. Credo che non sia sufficiente riservare a loro un semplice, ma doveroso, ringraziamento. Occorre intervenire in loro supporto con ogni mezzo. Se non ci fossero gli uomini e le donne della Polizia Ferroviaria, non ci sarebbe argine ...

Lombardia : De Corato - più personale e nuovi strumenti su treni per Sicurezza (2) : (AdnKronos) - "Voglio ricordare -sottolinea De Corato- che, attraverso una delibera da me proposta e approvata in Giunta regionale, i capitreno e gli agenti di vigilanza privata finalmente possono ottenere la qualifica di 'polizia amministrativa', con relativa fascia distintiva, che li equipara a ve

Scontro treni Andria-Corato - il gup rinvia tutti a giudizio : ‘Non fu tragica fatalità. Violate norme Sicurezza - vertici sapevano’ : Lo Scontro tra i due treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato non fu determinato da una fatalità, ma dalla “consapevole violazione” delle norme volte alla “sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Con una decisione insolita, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, scrive un corposo provvedimento per ...

Lombardia : De Corato - 66 riconoscimenti a Giornata regionale Sicurezza (2) : (AdnKronos) - Per il decennio 2010 /2020 - ha ricordato l'assessore - la comunità Europea si era fissata il dimezzamento degli incidenti stradali: a quella data mancano due anni e ancora, è inutile nascondercelo, c'è ancora molto da fare. Nel 2017 rispetto al 2016 i decessi sono leggermente calati,