Siamo alla farsa | Baglioni contro governo su migranti

Claudio Baglioni : "Sui migranti Siamo alla farsa. Governo non all'altezza" : "siamo un po' alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io". Lo ha detto Claudio Baglioni durante la presentazione del festival di Sanremo."Credo che le misure che sono state messe in campo dal Governo non siano all'altezza. Non lo sono state neanche quelle precedenti ma ora il problema è più grande. Tutti guardano ...

“PosSiamo chiamarla in paradiso?” - la tenera richiesta dei figlioletti alla morte della mamma : "È straziante, non sappiamo che cosa rispondere" hanno raccontato i genitori della 28enne deceduta improvvisamente a capodanno. A loro la donna aveva affidato i suoi piccoli per la festa di fine anno quando non si era sentita bene ed era andata a letto. È stata trovata il giorno dopo già cadavere.Continua a leggere

Salvini contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...

Siamo contro i buuu ma alla Supercoppa sessista no : Per amor di patria, sarei quasi tentato di alzare le mani, come davanti a un Daspo o a una revoca del permesso di soggiorno, e confessare, visto che tutti fanno gli gnorri: sì, questa stramaledetta finale di Supercoppa italiana al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda l’ho organizzata io. Sì, i

Schumacher - dalla Ferrari alla Mercedes pioggia di auguri per i 50 anni : 'Siamo con te' : Da Maranello a Stoccarda passando per il Web, le tv e i social di tutti i tipi. Il mondo della Formula 1 e non rendono omaggio a Michael Schumacher , nel giorno in cui il campionissimo della regina della velocità compie mezzo secolo di vita. Un cinquantesimo compleanno naturalmente ...

Manovra - Conte : "Non ci Siamo sottomessi alla Ue e abbiamoposto le basi per crescere" : Il premier a "Panorama": "Considero il negoziato solo il primo capitolo di una grande e articolata riforma di cui l'Italia ha bisogno. Abbiamo convinto l'Europa che stiamo già facendo di più"

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra - dopo l’ok del Senato la palla passa alla Camera. Salvini : “AbbasSiamo le tasse” : dopo l'approvazione al Senato, la legge di Bilancio passa all'esame della Camera. Il testo dovrebbe arrivare super-blindato anche a Montecitorio e la discussione potrebbe essere ridotta al minimo, come avvenuto anche a Palazzo Madama. Il 27 il testo arriva in commissione, il 28 in Aula. Intanto Salvini ribadisce che "la Manovra abbassa le tasse".Continua a leggere

Vettel - lettera alla Ferrari : 'Restiamo uniti - Siamo una squadra fantastica' : 'Cari ragazzi, un grande GRAZIE per tutti quanto Voi!'. Comincia così la lettera scritta in italiano che Sebastian Vettel ha inviato a tutti i membri della Ferrari per fare un piccolo bilancio del ...

Mercati sfavorevoli : Siamo alla svolta? : L'economia statunitense sembra tuttora operare a un livello di piena capacità, se non addirittura superiore, aprendo così la strada a ulteriori rialzi dei tassi d'interesse da parte della Federal ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non posSiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...